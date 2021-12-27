فترة الخطوبة هي مرحلة أساسية تسمح للشاب والفتاة أن يتقربوا من بعضهم أكثر من خلال التعرف على مميزات كلٍّ منهم وصفاته عن طريق الأحاديث التي تدور بينهم، والمواقف التي يتعرضون لها.

فترة الخطبة هي مرحلة انتقالية تنتهي بالزواج، وإن إخفاء أيّ حقائق في هذه الفترة، لن يجدي نفعاً، لأنَّ هذه الحقائق ستتكشف لاحقاً، لذلك لا بد أن تتميز فترة الخطوبة بصراحة مطلقة، حيث أنَّ الهدف الأساسي فيها هو التعارف والتفاهم فيما يتعلق بمرحلة الزواج بأدق تفاصيلها، وفترة الخطوبة هي فرصة للصراحة، وستجد صعوبة كبيرة في التأقلم مع ما أخفيته لاحقاً..

6 أشياء يجب أن تكون واضحة خلال فترة الخطوبة

يجب إخبار شريكك إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية، لأنَّه سيشعر بالخداع إذا اكتشفها لاحقاً، وإذا كان الظرف الصحي سيهدد علاقتكما أثناء الخطوبة، فإنَّه سينهيها بعد الزواج.

ابتعدوا عن الكذب، لا تكذبا حتى بأدق التفاصيل،يعتبر الصدق هو الحل المثالي دائماً، كما أنَّ الصدق سيكشف ردَّة الفعل الحقيقية للشريك، بذلك يستطيع الشريك الآخر إيجاد الآلية المناسبة للتعامل مع ردَّة الفعل هذه، وهذا هو الهدف الأساسي من فترة الخطوبة.

إذا تعرض لمشكلة تتعلق بعلاقة قديمة، يجب أن يكون صريحاً مع شريكه، لأن ظهور هذه المشكلة بعد الزواج سيجعل الأمر معقداً.

لا تقل أنكَ تحب شيء لا تحبه، فليست هذه المرة الوحيدة التي ستأكل تلك الأكلة مثلاً أو المكان أو الشخص، تذكر دائماً أنكَ ستعيش بقية حياتكَ مع شريكة حياتك المستقبلية، وأنتِ أيضاً عزيزتي ينطبق عليكِ نفس هذا الكلام.

أنتَ سوف تعيش عمركَ كلَّه مع خطيبتك بعد الزواج، لذلك لا تقل أشياء لا تفعلها، ولا تطلق خيالك بقصص لم تحصل، ولا تقل لها أنكَ قادر أن تفعل كذا وكذا، إلا إذا كنت تستطيع فعلها حقاً، هي تحبك دون أنَّ تختلق البطولات.

كوني طبيعية من حيث المظهر وطريقة الكلام ابتعدي عن التصنع، لأنكما سوف تعيشان معاً تحت سقفٍ واحد، ولا تبالغي بالاعتناء بنفسك كي لا يشعر زوجكِ مستقبلاً أنَّكِ تهملين نفسكِ.

ماذا يفعل المخطوبين في فترة الخطوبة؟

أن يهتم الخطيب بخطيبته والعكس

يُكون هناك مصارحة بكل ما يتبادر للتفكير

يجب تعزيز الاهتمام كالاتصال بشكلٍ دائم والمراسلة المستمرة بعض الشيء

التعبير عن المشاعر، إضافةً لاهتمام كل منهما بعمل الآخر وجهده

قضاء وقت ممتع بشكل دائم

تبادل الهدايا الجميلة واستخدام لغة الجسد كالتواصل بالنظر والابتسامة

نصائح فترة الخطوبة للبنات

اختيار الشريك المناسب من اهم نصائح فترة الخطوبة

الحرص على أن يكون اختيارها للشريك موفقا.

حسن التعامل واظهار التقدير والاحترام

تقبل الاختلاف في فترة الخطوبة

الحفاظ على الخصوصية في فترة الخطوبة

التخلي عن العناد في فترة الخطوبة

الصدق في فترة الخطوبة

وضع الحدود في فترة الخطوبة

تجنب السيطرة في فترة الخطوبة

كيف تكونوا سعداء فترة الخطوبة ؟

البحث عما يجمعكما معاً وتجنب الأمور التي تُحدث الخلاف بينكما

يجب أن تساعدا بعضكما على التأقلم مع المرحلة الجديدة لأن حياتكما ستتغير جذرياً بعد إعلان الخطوبة، لذلك .

لا تسمحا لأحد أن يفسد سعادتكما فالمحيطين من الأهل والأصدقاء ربما يتمنون الخير، لكن يجب أن يكون ذلك ضمن الحدود التي لا تخترق خصوصيتكما.

حاول أن تفاجئ خطيبتك بهدية بلا مناسبة محددة ستكون سعيدة بكل تأكيد، أنتِ أيضاً احصلي له على هدية مميزة.

يجب أن يحتك الشريكان مع المجتمع بصفتهما الجديدة، يمكن اعتبارها (بروفا) للزواج، تعرفا إلى الأصدقاء، ليصبحوا أصدقاء مشتركين، هذه فرصتكما للسعادة.

فترة الخطوبة والقبل

الخطبة وعد بالزواج فقط وليست زواجًا، ومن ثم يجب أن يعامل الخاطب مخطوبته نفس معاملة المرأة الأجنبية عنه، فلا يحق له أن يطلب تقبيلها أو رؤية شعرها أو شيء من جسدها غير الوجه والكفين، ولا يحق له أيضًا أن يخلو بها بعيدًا عن أعين الناس ودون محرم.

أسئلة فترة الخطوبة

ما هى الصفات التي تتمنى إيجادها في شريك حياتك؟

ما هى الصفات الشخصية التي لا تستطيع التأقلم معها إطلاقًا؟

ماذا تنتظر من شريكك أن يقدم لك؟

كيف ستتعامل مع خلافتنا الزوجية مستقبلًا؟

إذا كان هناك خلاف بيني وبين أسرتك كيف ستتعامل؟

هل تسعى إلى التغلب على عيوبك الشخصية أم أنت راض عن نفسك كما هى؟

لماذا يجب أن يهتم العريس بروتين للعناية بشعره؟

نصائح مهمة للحفاظ على الصحة الجنسية قبل الزواج