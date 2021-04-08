عروس البوابة: 7 أسئلة يجب طرحها قبل الزواج

الزواج هو قرار مهم للغاية في حياة أي شخص. إنه ليس اتحادًا بين شخصين فحسب ، بل أيضًا عائلاتهما وثقافتهما وتقاليدهما...

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أيضًا ، يضع الزواج علامة مجتمعية على العلاقة ، والتي تأتي جنبًا إلى جنب مع العديد من التوقعات والمسؤوليات والأسئلة. وبالتالي ، فإن الزواج شيء لا ينبغي التسرع فيه. إليك 8 أسئلة لتطرحها على نفسك قبل الارتباط.

هل هو ضروري؟

في بعض الأحيان ، يمكن أن يصبح الزواج خيارًا لأنه يبدو وكأنه الخطوة المنطقية التالية في العلاقة. هذا لا يعني أنه ضروري. للكشف عن "أسباب" وجوب الزواج ، اكشف عن بعض معتقداتك. سيساعدك هذا على استكشاف المشاعر والمعتقدات الأعمق والأصلية التي لديك بعيدًا عن التوقعات أو المعتقدات الثقافية.

هل تقدر أنت وشريكك الزواج بالتساوي؟

هل أنت وشريكك على نفس الصفحة؟ هذه محادثات صعبة ، ولكن إذا كنت تستعد لتقديم التزام مدى الحياة ، فمن الأفضل أن تكون مع شخص يمكنك إجراء هذه المحادثات معه.

هل تثق بشريكك؟

الثقة هي أساس جميع العلاقات طويلة الأمد. عند التفكير في الزواج ، يجب أن تنظر إلى مستويات ثقتك. هل تثق في أن شريكك سيتواصل بصراحة؟ هل تثق في أن شريكك سيظهر لك عند الضرورة؟ هل تثق في أن شريكك يبني إحساسًا بالعمل الجماعي في العلاقة؟

ما هي أهدافي في الحياة وهل هي متوافقة مع أهداف شريكي؟

تأكد من أنك واضح بشأن ما تريد. من المهم استجواب أهداف حياتك الكبيرة والتأكد من أنها متزامنة بشكل كافٍ مع أهداف شريك حياتك. بدلًا من وضع افتراضات جامحة ، تأكد من الوضوح قبل الزواج.

هل أريد أطفالاً؟

إذا كان أحد الشريكين يريد أطفالًا والآخر لا يريده ، فسيكون من الصعب إيجاد حل وسط. إذا كنت تريد أطفالًا ، فلا تستمر في علاقة مع شخص لا يريد الانجاب أو اخبره بصراحة إذا كان هناك مجال لتغيير رأيه .

هل هذه العلاقة عادلة ومتساوية؟

إذا كان أحد الأشخاص دائمًا يقدم المزيد ، ويساوم ، ويركز على تلبية احتياجات الشريك الآخر ، فيجب إجراء إعادة تقييم. إن إنفاق كل طاقتك في إبقاء شخص واحد سعيدًا يصبح عبئًا كبيرًا بمرور الوقت.

هل سألتزم بحب أسرته أو أسرتها كعائلتي؟

يمكن أن يسبب هذا القلق مشاكل حتى في أفضل الأزواج. يؤدي سوء الفهم هذا إلى إيذاء المشاعر وإيذاء العلاقات. افعل ما في وسعك الآن للتعرف على أصهارك المحتملين وبناء علاقة معهم. أظهر لهم أكبر قدر ممكن من الاحترام واسعى إلى كسبهم.

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