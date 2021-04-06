11 نصيحة من فنغ شوي لزواج سعيد في عام 2021

يؤمن البعض بالعادات والتقاليد السائدة فهي موروثات شعبية حافظ عليها الآباء والأجداد من قبلهم لأهميتها في الحفاظ على هوية ثقافية مختلفة...

ومن أهم العادات والتقاليد التي سادت الشعوب سابقاً طقوس الزواج والعادات المرتبطة به، تعالوا نتعرف على أهم هذه العادات التي يؤمن بها الصينيون وفقا لعلم فنغ شوي:

1. لا تتشاجر أو تقسم في يوم الزفاف هذا! أنت لا تريد أن تبدأ يوم الزفاف بطاقة سلبية (شار تشي) والحصول على كل تلك الطاقة السلبية في بداية حياتك الزوجية! لذا حاول أن تخفض حدة التوتر.

2. ابتسم ابتسامة جميلة وامنح طاقة جيدة (شنغ تشي) لكل من يحييك.

3. لا تشتكي من التقاليد يوم زفافك على الرغم من أنه سيكون يوماً متعب للغاية ولكن سرعان ما سينتهي. إذا اشتكيت ، فلن يكون هناك حظ سعيد لبقية حياتك!

4. بالنسبة للعرائس ، لا ترتدي ثوب زفاف أسود أو تستخدمي اكسسوار باللون الأسود في ليلة الزفاف. إنه يدل على سوء الحظ في الأسرة بعد فترة وجيزة من الزواج.

5. لا تخلعي طرحة زفافك في مكان عام. يجب خلع طرحة الزفاف في غرف النوم فقط.

6. يجب أن ترتدي العرائس اللون الأبيض دائمًا - وهذا يعني أنها لا تزال عذراء يوم زفافها. من فضلك حافظ على التقاليد.

7. يجب أن تكون سيارة الزفاف من نوع فخم: أصر دائمًا على جلب العروس في سيارة مرسيدس أو بي إم دبليو أو حتى رولز رويس. هذا يعني أنك ستكون ناجحًا جدًا في الحياة بعد الزواج بحيث يمكنك جني ما يكفي من المال لامتلاك واحدة بنفسك!

8. يجب أن تكون باقة الزهور جميلة لأن الجمال طاقة إيجابية (شنغ تشي).

9. اترك المصابيح بجانب السرير مضاءة طوال الليل للتأكد من أن حياتك الزوجية ستكون مليئة بالنعيم والكثير من الأطفال.

10. لا تكسرا أي فناجين شاي أو أطباق أثناء يوم الزفاف بأكمله. إذا قمت بذلك ، فمن سوء الحظ أن تبدأ حياتك الزوجية بهذه الطريقة. لا تقلق اذا كسر شيء عن طريق الخطأ، فهذا يعني أن شيئا سلبيا قد كسر وبأن مستقبلك مع هذا الرجل / المرأة سيكون سلسًا ومشرقًا.

11. لا تدع أحدًا يجلس على فراش زفافك حتى قبل أن تنام عليه أنت وزوجك. إنه لسوء الحظ لأن الفراش سيمتص طاقة هذا الشخص، مما يخلق مشاكل لك بعد الزواج.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

لماذا يجب أن تخططي لحفل زفافك في الصيف؟

الشبق الجنسي أو النمفومانيا: الأسباب والعلاج؟