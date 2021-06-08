عروض صيفية مذهلة في أزومو لاونج آند بار بفندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس

مع حلول موسم الصيف، يقدم هيلتون أبوظبي جزيرة ياس مجموعة من العروض الترويجية المميزة في أوزمو لاونج آند بار، بما فيها عروض الغداء الصيفية وعروض " الافترنون تي" والمشروبات الصيفية .

العروض الصيفية للغداء

بوسع الأسر والأصدقاء والأحبة وزملاء العمل الاستمتاع بوجبات الغداء من طبقين أو ثلاثة في أوزمو لاونج آند بار، يفضل عدد من العروض التي تشمل تشكيلة من المقبلات، ومنها سلطة الخضار الصيفية مع القرع العسلي وجبن الحلّوم والقرنبيط المقلي ودبس الرمان والجوز، بالإضافة إلى جازباتشو الطماطم المحلي المصنوع من عصير الطماطم الطازج وصلصة الزيتون والبقدونس وغيرها من المكونات الشهية.

أما الأطباق الرئيسية فتتضمن خيارات منها صرر مكبوس الدجاج – وهو طبق من الأرز بالزعفران مع الدجاج المطهوّ على نار هادئة في صرر من خبز الصاج مع صلصلة الطماطم – أو الكفتة بالصينية المصنوعة من لحم الغنم المفروم مع البطاطس والطماطم والمقدمة مع الخبز العربي وصلصة الطحينية، أو مسقعة الباذنجان مع طبقات من صلصة الطماطم بالتوابل العربية. ويمكن اختيار الحلويات من تشكيلة واسعة تضم العديد من الأطباق للراغبين بالتحلية.

العرض: غداء الصيف

غداء الصيف المكان: أوزمو لاونج آند بار، هيلتون أبوظبي جزيرة ياس

أوزمو لاونج آند بار، هيلتون أبوظبي جزيرة ياس الوقت: يومياً من 12:30 – 5:00 مساءً طوال شهر يونيو

يومياً من 12:30 – 5:00 مساءً طوال شهر يونيو السعر: 125 درهماً إماراتياً للشخص الواحد شاملاً وجبة غداء من طبقين مع مشروب واحد، و 150درهماً للشخص الواحد شاملاً وجبة غداء من ثلاثة أطباق مع مشروب واحد.

125 درهماً إماراتياً للشخص الواحد شاملاً وجبة غداء من طبقين مع مشروب واحد، و 150درهماً للشخص الواحد شاملاً وجبة غداء من ثلاثة أطباق مع مشروب واحد. للحجز: dineatosmo@hilton.com أو +971 2 208 6900

" افترنون تي"

للباحثين عن تشكيلة مميزة ل"لافترنون تي"، يقدم أوزمو لاونج آند بار العرض الأروع في هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، والذي يرافق الأجواء المريحة والديكورات الأنيقة. يستمتع الضيوف بمذاق الترافق والحلويات والسكونز الكلاسيكية مع القشطة ومربى الفراولة، إلى جانب الشاي أو القهوة أو العصير. ويتميز " الافترنون تي" بتقديم أنيق للمعجنات وأكواب الشاي الجميلة التي تستحق أروع الصور.

العرض: شاي بعد الظهر

شاي بعد الظهر المكان: أوزمو لاونج آند بار، هيلتون أبوظبي جزيرة ياس

أوزمو لاونج آند بار، هيلتون أبوظبي جزيرة ياس الوقت: يومياً من الساعة 2:00 إلى 6:00 مساء

يومياً من الساعة 2:00 إلى 6:00 مساء السعر: 185 درهماً إماراتياً للشخص الواحد شاملاً تشكيلة من المعجنات والحلويات والشاي أو القهوة أو العصير

185 درهماً إماراتياً للشخص الواحد شاملاً تشكيلة من المعجنات والحلويات والشاي أو القهوة أو العصير للحجز: dineatosmo@hilton.com أو +971 2 208 6900

ساعة الغروب

يمكن للضيوف الاستمتاع بمنظر الغروب الخلاب في ياس باي بينما يتناولون تشكيلة من الأطباق الخفيفة والمشروبات بأسعار تبدأ من 21 درهماً إماراتياً فقط، حيث يمكنهم الاختيار من بين طبق الحمص أو الكروكيت أو لفافات الفلافل الصغيرة وتكّا الدجاج وغيرها. وبفضل المناظر الجميلة وأشعة الشمس الذهبية في ساعة الغروب في أوزمو لاونج آند بار، يحصل الضيوف على فرصة مثالية لالتقاط أروع الصور.

العرض: ساعة الغروب

المكان: أوزمو لاونج آند بار، هيلتون أبوظبي جزيرة ياس

الوقت: يومياً من الساعة 5:00 إلى 8:00 مساء

السعر: تبدأ الأسعار من 21 درهماً إماراتياً لمجموعة مختارة من المرطبات والأطباق الخفيفة

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