فندق ديوكس النخلة يحتفل بدوري أبطال أوروبا "الإنجليزي الخالص" 

حان وقت الحماسة ، نهائي إنجليزي خالص يجمع مانشستر سيتي مع تشيلسي يوم السبت 29 مايو ، ولحسم البطولة ينقل فندق ديوكس النخلة التابع لرويال هايدواي، الحدث مباشراً من ملعب دراغاو في مدينة بورتو البرتغالية، من مقهى ديوكس الشهير عالميًا بتحضير أفضل المأكولات والكوكتيلات البريطانية ، وهو المكان المثالي لتشجيع فريقك للفوز بالكأس . إن الأجواء المفعمة بالحيوية المقترنة بالوجبات الشهية والمشروبات المميزة تجعل من الحدث تجربة رائعة لا تنسى.

التفاصيل:

نهائي دوري ابطال اوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي

العنوان: مقهى ديوكس فندق ديوكس النخلة ، التابع لرويال هايدواي

مقهى ديوكس فندق ديوكس النخلة ، التابع لرويال هايدواي التاريخ: 29 مايو 2021 ، السبت الساعة 11:00 مساءً

29 مايو 2021 ، السبت الساعة 11:00 مساءً العرض: 200 درهم إماراتي مع عرض مشروبات المطعم وأجنحة الدجاج الغير محدودة لمدة ساعتين.

للحجز يرجى : أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى dukesthepalm.dining@royalhideaway.com أو الاتصال على 0097144551101

نبذة عن "مجموعة بارسيلو الفندقية"

تعتبر "مجموعة بارسيلو الفندقية" الذراع الفندقي لـ "مجموعة بارسيلو"، وهي المجموعة الفندقية الـ 29 الأكبر على مستوى العالم، وتدير المجموعة حالياً 250 فندقاً سكنياً وترفيهياً من فئات 4 و5 نجوم، بمجموع غرف يصل إلى 57 ألف غرفة في 22 بلد ، تعود ملكيتها لأربع علامات تجارية هي: "رويال هايدوي لاكشري هوتيلز أند ريزورتس"، وفنادق ومنتجعات "بارسيلو"، وفنادق ومنتجعات "أوكسيدنتال" وفنادق "أليجرو".

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