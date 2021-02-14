عزيزتي الأم: لا تسمحي لأحد بتقبيل مولودك الجديد

المواليد الجدد رائعون رائحتهم المميزة، وأقدامهم الصغيرة ، وابتسامتهم اللطيفة، وخدودهم الممتلئة ، من الصعب ألا تحملهم بين ذراعيك أو تطبع قبلة على خدودهم...

التقبيل هو مجرد وسيلة لإظهار المودة. ولكن إذا كنت أماً لطفل حديث الولادة ، فإننا ننصح بشدة بتجنب ذلك. قد يبدو إخبار الجميع بعدم تقبيل طفلك طلباً أنانياً، لكن ثقي بنا فهناك سببًا جيدًا للقيام بذلك. وليس فقط الغرباء حتى أنت أو شريكك يجب ألا تفعلوا ذلك من أجل سلامة طفلك الصغير.

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لماذا يجب عدم تقبّيل الأطفال حديثي الولادة؟

يعاني الأطفال حديثي الولادة من ضعف في جهاز المناعة ، مما يجعل من الضروري الاعتناء بهم بشكل إضافي في الأسابيع القليلة الأولى. قد يؤدي التعرض لأي نوع من الفيروسات والبكتيريا إلى تعريض حياتهم للخطر. يقال دائمًا أنه يجب على المرء أن يغسل يديه بلطف قبل لمس الأطفال لأن أيدينا موطن لآلاف مسببات الأمراض. وبالمثل ، حتى وجهنا مغطى بآلاف الكائنات المجهرية وعندما نتبادل القبل، تنتقل هذه الكائنات إلى سطح الجلد.

الفيروس الذي يمكن أن يعرض حياة أطفالك للخطر

الأطفال الرضع معرضون بشكل خاص للإصابة بـ HSV-1 ، المعروف باسم فيروس الهربس البسيط. يسبب الفيروس تقرحات حول الفم والشفتين عند البالغين. في بعض الأحيان لا تظهر عليهم حتى أعراض معينة لدى البالغين ولكن يمكن أن تكون قاتلة للأطفال. قد يصاب بعض الأشخاص بقروح برد حول شفاههم أو يبدئون في إظهارها فقط ، ويمكن أن ينقل التقبيل الفيروس للآخرين.

تشير التقديرات إلى أنه بحلول سن الأربعين ، يكون أكثر من 90 في المائة من الأشخاص قد تعرضوا لهذا الفيروس بالذات ويمكن أن ينتقلوا إلى الأطفال حديثي الولادة. حتى لو لامس شخص مصاب بالفيروس يدي الطفل ثم لامس الطفل عينيه أو أنفه أو فمه ، يمكن للفيروس أن يصل إلى الأغشية المخاطية ، مما يؤدي إلى الإصابة. بسبب ضعف جهاز المناعة ، يتكاثر الفيروس بسرعة ، مما يؤدي إلى التهاب في المخ والحبل الشوكي.

ماذا يجب أن تفعل؟

تعتبر الأشهر القليلة الأولى حساسة للغاية بالنسبة للأطفال الرضع ويجب على الآباء توخي الحذر الشديد من حولهم. يجب على كل مريض الابتعاد عنها. حتى إذا أراد شخص ما لمسهم أو حملهم بين ذراعيه ، فعليهم أولاً غسل أيديهم بشكل صحيح. يعد تنظيف اليدين بالمطهرات أيضًا طريقة فعالة. أيضًا في الأشهر الأولى ، تجنب اصطحاب أطفالك إلى أماكن مزدحمة ولا تسمح للكثير من الضيوف في منزلك.

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