عزيزتي الحامل: تعرفي على تأثير مكملات حمض الفوليك على الجنين

يعتبر حمض الفوليك (فيتامين ب 9) من العناصر الغذائية الأساسية التي توجد بشكل طبيعي في أنواع كثيرة من الأطعمة.

فوائد حمض الفوليك:

يساعد في تكوين الحمض النووي الريبي والحمض النووي ويشارك بنشاط في استقلاب البروتين. كما يلعب دورًا حيويًا في تكسير الهوموسيستين، وهو حمض أميني يمكنه إحداث تأثيرات ضارة في الجسم إذا كان موجودًا بكميات كبيرة. ويستهلك عدد كبير من النساء الحوامل حمض الفوليك وفقًا لتعليمات أطبائهن، من أجل نمو الجنين وتطوره.

يمكن أن يسبب نقص الفولات تشوهات في كل من الأمهات (فقر الدم ، اعتلال الأعصاب المحيطية) والأجنة (تشوهات خلقية).

تستهلك غالبية النساء مكملات غذائية تحتوي على حمض الفوليك (FA) في وقت قريب من الحمل لتقليل مخاطر عيوب الأنبوب العصبي (NTDs) في النسل.

خلال فترة الحمل ، يمكن أن يؤدي عدم كفاية مغذيات الفولات في الجسم إلى إعاقة النمو الخلوي والتكاثر في الجنين أو المشيمة.

نقص حمض الفوليك هو نتيجة لانخفاض تناول الفولات الغذائي أو بسبب زيادة متطلبات التمثيل الغذائي لحمض الفوليك بسبب عيب أو عيوب جينية معينة. أثناء الحمل ، يمكن أن تؤدي التركيزات المنخفضة من المكملات الغذائية إلى زيادة مخاطر انخفاض وزن الأطفال عند الولادة والولادة المبكرة وتأخر نمو الجنين.

يؤدي التأثير الأيضي لنقص الفولات إلى رفع مستوى الحمض الأميني في الدم (الأحماض الأمينية) ، مما قد يؤدي إلى مضاعفات الحمل وحتى الإجهاض. يمكن أن يزيد من خطر نتائج الحمل السيئة ، خاصة في شكل انخفاض الوزن عند الولادة والولادة المبكرة.

لماذا الفولات ضروري لجسمنا؟

حمض الفوليك ضروري للنمو العصبي للرضيع في الرحم وعمليات التمثيل الغذائي. كانت هناك العديد من مبادرات الصحة العامة المستمرة التي تضمن للنساء الحوامل استهلاك مكملات غذائية من الحبوب مع حمض الفوليك الاصطناعي (FA) لمنع عيوب الأنبوب العصبي. يتم نصح وتوجيه جميع النساء بتناول الفيتامينات المتعددة التي تحتوي على FA قبل وأثناء فترة الحمل.

للتأكد من أن النساء لديهن مخزون كافٍ من الفولات أثناء الحمل ، أوصت المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة (NIH) ومعهد الطب (IOM) بتناول 600 ميكروغرام من حمض الفوليك يوميًا. يجب أن تستمر هذه المكملات طوال فترة الحمل وبعد ذلك يتم تقليل الاستهلاك إلى 500 ميكروغرام خلال فترة الرضاعة.

تعليمات لجميع الأمهات الحوامل:

يجب أن تستهلك النساء المعرضات لخطر حمل طفل مصاب بـ NTD مكملات غذائية تحتوي على 5 ملغ من حمض الفوليك يوميًا قبل الحمل. يعتمد مستوى الخطر على التاريخ الشخصي أو العائلي لـ NTD أو طفل سابق مصاب بـ NTD.

يجب على النساء في جميع سن الإنجاب تناول 0 .4 إلى 1 مجم من حمض الفوليك يوميًا لمدة 2 إلى 3 أشهر على الأقل قبل الحمل وطوال فترة الحمل وأثناء فترة ما بعد الولادة.

مكملات حمض الفوليك Periconceptional يمكن أن تمنع التشوهات الهيكلية الجنينية بما في ذلك الأنبوب العصبي وعيوب القلب الخلقية. وفقًا للبيانات الحديثة ، فإنه قد يحمي أيضًا من الولادة المبكرة.

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