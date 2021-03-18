عزيزتي الحامل لماذا يجب أن تتجنبي التمارين أثناء الحمل؟

التمارين مفيدة للجميع ، حتى عندما تكونين حاملاً. يمكن أن يوفر الانخراط في أي نوع من النشاط البدني منخفض التأثير الراحة من الأعراض المختلفة المرتبطة بالحمل مثل آلام الظهر، وتورم الكاحلين ويساعدك أيضًا على النوم بسلام في الليل...

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ممارسة الرياضة بانتظام قبل وأثناء الحمل لا تساعد الأم فقط ولكنها مفيدة أيضًا لطفلها الذي لم يولد بعد. قد يولد الطفل بقلب سليم ، ومؤشر كتلة جسم أقل ، ودماغ سليم. ومع ذلك ، هناك بعض الظروف التي يمكن أن تضر فيها ممارسة الرياضة أكثر من نفعها. لذلك، يجب عليك التحدث مع طبيبك لتجنب أي مضاعفات.

تاريخ من الولادة المبكرة

إذا كان طفلك الأول قد ولد قبل 37 أسبوعًا من الحمل ، والذي يشار إليه أيضًا بالولادة المبكرة ، فمن الأفضل تجنب أي نوع من النشاط البدني القاسي .. حتى إذا كنت قد عانيت من الولادة المبكرة في حملك الحالي (الانقباض بعد الأسبوع 20) وقبل الأسبوع 37) ، يُنصح بأخذ قسط أكبر من الراحة. إذا كنت حريصًا جدًا على ممارسة الرياضة ، فتحدث إلى طبيبك حول ذلك. قد يقترحون بعض التمارين السهلة.

تاريخ من الإجهاض

يجب أن تكون النساء اللواتي لديهن تاريخ من الإجهاض أو اللائي شهدن نزيفًا أو اكتشافًا في الحمل الحالي أكثر حرصًا خلال الأشهر التسعة من الحمل. تتجنب معظم النساء ممارسة الرياضة في الأسابيع الـ 12 الأولى من الحمل لتجنب الإجهاض. من الأفضل استشارة أطبائك حول نوع الأنشطة التي يمكنك القيام بها.

مشاكل المشيمة

في حالة المشيمة المنزاحة ، يوصى عادةً بتقليل مستوى النشاط لأن النشاط البدني الصارم قد يؤدي إلى حدوث تقلصات أو نزيف. تحتاج النساء المصابات بمشكلة المشيمة إلى توخي مزيد من الحذر في الأشهر الثلاثة الأولى ، وبعد ذلك يمكن السماح لهن بممارسة نشاط بدني خفيف. كل هذا يتوقف على حالتهن الصحية.

مشاكل في القلب والرئتين

تنصح الأمهات الحوامل اللواتي لديهن تاريخ من أمراض القلب والرئة بالابتعاد عن جميع أنواع التمارين الهوائية. في هذه الأنواع من التمارين ، يرتفع معدل ضربات القلب ويزداد احتياج الجسم للأكسجين. قد يكون هذا مشكلة بالنسبة للنساء اللائي يعانين من ارتفاع ضغط الدم والربو ومضاعفات أخرى متعلقة بالقلب والرئة.

تمارين لا يجب على الحامل القيام بها

جميع أنواع التمارين آمنة أثناء الحمل طالما أنك بصحة جيدة ولا تعانين من أي مضاعفات متعلقة بالحمل. تعتبر السباحة والمشي السريع وركوب الدراجات في الأماكن المغلقة والتمارين منخفضة التأثير هي الأفضل للأم المنتظرة.

ومع ذلك ، هناك بعض الأنشطة المعينة التي يجب تجنبها من أجل سلامة الطفل:

تجنب الاستلقاء على ظهرك بعد الشهر الرابع من الحمل.

تجنب الرياضات التي تنطوي على مخاطر التعرض للإصابات مثل الملاكمة والاسكواش والتنس وكرة القدم والهوكي.

تجنب الأنشطة البدنية التي يكون فيها التغيير في الضغط والارتفاع أمرًا شائعًا مثل الغوص.

تجنب التمارين عالية التأثير التي تنطوي على الكثير من الالتواء والدوران.

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