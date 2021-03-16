طبيب البوابة: وصفات منزلية لعلاج اضطراب الدورة الشهرية

تعاني كل امرأة من أعراض الدورة الشهرية المختلفة ولكن بعض الأعراض الأكثر شيوعًا تشمل تقلصات في البطن وألم في الساقين وألم في الظهر ونزيف مفرط وألم في الثدي...

وفقًا للدراسات ، تبدأ النساء في الحيض في سن 11 - 14 عامًا ويستمرن حتى بلوغهن مرحلة انقطاع الطمث ، وهي حوالي 50 عامًا.

علامات صحية لدورة الطمث

إذا استمرت دورتك الشهرية من 4 إلى 8 أيام كل شهر ، فهذه علامة على أن دورتك الشهرية طبيعية وصحية. لكننا نعلم جميعًا أنه ليست كل امرأة لديها فترات منتظمة. في الواقع ، تعتبر الدورات غير المنتظمة واحدة من أكثر المشاكل المرتبطة بالفترة شيوعًا.

هناك طرق مختلفة يمكن أن تؤثر على انتظام الدورة الشهرية ، بما في ذلك الإجهاد والمشاكل الهرمونية وغيرها. عدم انتظام الدورة الشهرية يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة. وبالتالي ، يجب على المرء التأكد من تتبع تاريخ آخر فترة له ومعرفة ما إذا كان قد حصل على فتراته في الوقت المحدد في الشهر التالي.

فيما يلي خمس علاجات منزلية بسيطة لإصلاح عدم انتظام الدورة الشهرية في المنزل:

القرفة

تعمل القرفة معجزات عندما يتعلق الأمر بقضايا الدورة الشهرية. القرفة تساعد في علاج متلازمة تكيس المبايض. يساعد في تنظيم دورتك الشهرية ويقلل أيضًا من الألم الذي يحدث أثناء فترات الدورة الشهرية.

الزنجبيل

يساعد الزنجبيل في تخفيف أعراض الدورة الشهرية وتنظيم الدورة الشهرية. يُقترح البدء في تناول الزنجبيل قبل سبعة أيام من موعد ولادتك للحصول على أفضل النتائج. كما أنه يساعد في تقليل كمية الدم المفقودة خلال فترات الدورة الشهرية.

الأناناس

الأناناس علاج منزلي رائع لفترات غير منتظمة. يحتوي الأناناس على البروميلين، وهو إنزيم يلين بطانة الرحم ويساعد في تنظيم الدورة الشهرية. كما أنه مضاد للالتهابات بطبيعته وبالتالي يساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية.

خل حمض التفاح

شرب خل التفاح يساعد في تنظيم الدورة الشهرية وعلاج متلازمة تكيس المبايض. تأكد من تناول خل التفاح فقط بعد تخفيفه بالماء.

الكمون

يساعد الكمون من خلال تقلص عضلات الرحم وتحديد فترات غير منتظمة. استهلك الكمون المنقوع طوال الليل كل صباح بالماء الدافئ للحصول على أفضل النتائج.

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