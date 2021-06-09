عزيزتي الحامل: هل يمكن أن يزيد التدليك من خصوبتك؟

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هناك العديد من الأشياء التي يُقال إنها تعمل على تحسين فرصك في الحمل. في حين أن بعضها قد يبدو منطقيًا ، إلا أن هناك نصائح غريبة جدًا لا يمكن تصديقه. وأحد هذه الأشياء الغريبة التي يتم الحديث عنها هو التدليك.

فهل يمكن أن يؤدي التدليك حقًا إلى تحسين خصوبتك؟ طبيب البوابة سوف يكشف لك الحقيقة.

التدليك والخصوبة

لا يوجد دليل واضح على أن التدليك يمكن أن يحسن فرصك في الحمل. لكن الحصول على تدليك يمكن أن يخفض مستويات القلق لديك ، مما قد يكون مفيدًا. كما نعلم جميعًا ، يمكن للتوتر أن يجعل الحمل صعبًا. وبالتالي ، فإن خفض مستويات التوتر لديك من خلال التدليك قد يحسن فرصك في الحمل. ومع ذلك ، يجب أن نتذكر أن التوتر وحده ليس السبب الرئيسي لعقم المرء.

كيف يمكن أن يؤثر الضغط على الخصوبة؟

يمكن أن تؤدي مستويات التوتر المرتفعة إلى إرباك مركز الهرمونات في الدماغ. قد لا يرسل دماغك الهرمونات اللازمة لإخبار المبايض بموعد إطلاق البويضة ، مما يؤخر التبويض. علاوة على ذلك ، يمكن للتوتر أن يؤثر سلبًا على علاقتك ، ويقلل من الدافع الجنسي.

إذا تم تشخيصك بمشاكل في الخصوبة ، فقد تشعرين بالقلق. وبالتالي ، فإن الحصول على تدليك قد يساعدك على الاسترخاء وتحسين إحساسك بالعافية.

يمكن أن يكون التدليك علاجيًا. سيساعدك تقليل التوتر في جسمك على التعامل بشكل أفضل مع المخاوف الأخرى. ولكن تأكد من حصولك على تدليك مع معالج معتمد.

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