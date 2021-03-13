عزيزتي المرأة هذه السلوكيات لا تجتذب الرجال

عندما يتعلق الأمر بالجاذبية لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع. يمكن للرجال والنساء في بعض الأحيان القيام بأشياء سخيفة لجذب شركائهم المحتملين...

لكن عليك أن تفهم أن النية الحسنة لا تعني أن تكون دائمًا جيدًا. تمامًا مثل الرجال الذين يميلون إلى فعل الأشياء معتقدين أنها تجعلهم يبدون جذابين ، وهو ما قد لا يعمل دائمًا لصالحهم ، ترتكب النساء أخطاء أيضًا. دعونا نلقي نظرة على بعض السلوكيات التي تعتقد النساء خطأً أنها تجعلها جذابة أمام الرجال.

القلق بشأن المظهر الخارجي

لا شك أن الرجال مخلوقات بصرية ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمواعدة. المظهر الخارجي للرجال هو العواطف والإشارات الاجتماعية للمرأة. لكنها ليست الشيء الوحيد الذي يهتم به الرجال وهكذا ، لا يجب عليك أيضًا. إذا كان الشكل الخارجي هو كل ما تهتمين به لجذب الرجل، فسيصبح الأمر مملًا ومزعجًا بعد نقطة ما. أنت ، كامرأة ، أكثر بكثير من مظهرك. إذا قمت بتقليص نفسك إلى مظهرك فقط ، فسيؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر كبير بثقتك بنفسك. ابذلي جهدًا في مظهرك إذا كان ذلك يجعلك سعيدة ، لكن لا تنسي أنك أكثر من مجرد مظهر.

عدم الاهتمام أو اللعب بصعوبة

ثقي بنا عندما نقول هذا ، فإنه لن يجذب إلا النوع الخطأ من الرجال إذا كان هذا هو نهجك. ستحصلين على مجموعة من الرجال المحتاجين الذين يلاحقونك ، والذين ليس لديهم خيارات وينتظرون بفارغ الصبر انتباهك. أنت لا تريدين رجال مثل هذا ، أليس كذلك؟ إذا كان هذا هو نهجك تجاه أن تكون جذابًا للرجل ، فستحصل على شخص سوف يرميك بمجرد أن يحصل على ما يريده منك. لا تكوني قاسية وغير قابلة للاقتراب. فقط افعل ما تشعرين أنه طبيعي دون أن تقللي من نفسك للحصول عليه.

تتصرفين وكأن لديك الكثير من الرجال المهتمين بك

تعمل المنافسة عادة على تحسين أداء الرجال. إذا كانوا يعرفون أن امرأة أحلامهم لديها شباب آخرون يتطلعون إليها ، فعادة ما يبذلون جهدًا إضافيًا. هذا التأثير هو ما تحب النساء اللعب به. لكنك تنسين حقيقة أن العديد من الرجال لديهم غرور هش للغاية وهذا يمكن أن يؤدي إلى سلوك ضار. إذا أخبرت رجلاً بصراحة أن لديك آخرين ينتظرون على عتبة داركم ، فأنت إما ستؤذين غروره أو سيكون رد فعله مختلفاً. إذا حاول الرجل أن يبذل قصارى جهده بعد أن علم أن رجالًا آخرين يغازلونك ، فلن يكون ذلك من أجل جذبك بقدر ما هو لاثبات وجوده. بمجرد أن يحصل الرجل على بعض المصادقة منك ، سيفقد الاهتمام بك في النهاية لأن غروره سيكون راضيًا.

الاعتناء بهم في جميع الأوقات

كامرأة ، قد تعتقدين أن الرجال يحبون أن يكونوا في موقع السيطرة وأن يكونوا درعًا لك. هذا يجعلك تلعبين دور الفتاة التي تحتاج الى مساعدة. ولكن إذا كنت باستمرار المرأة الضعيفة، فلن تفقدي اهتمام رجلك فقط بل قد يتخلى عنك سريعاً. لا أحد يريد طفلاً عالقًا في جسم بالغ. من المؤكد أن الرجال يحبون الاهتمام والرعاية ، ولكن بحدود.

التصرف كشخص يحبه

الكل يريد شخصًا يحبهم لجوهرهم ، مع كل نقاط القوة والضعف والامتيازات والمراوغات. يجب أن تكون مشاركة المصلحة المشتركة في بعض الأشياء مع شريكك أمرًا طبيعيًا وليس قسريًا. لمجرد أن شريكك يحب شيئًا معينًا لا يعني بالضرورة أنك مضطرة إلى ذلك أيضًا. تريدنه أن ينجذب إليك في جميع الأوقات، ولكن في هذه العملية ، أنت نسخة مزيفة من نفسك. ستفقدين مصداقيتك في النهاية ولن يحدث شيء أسوأ من ذلك.

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