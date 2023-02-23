البوابة - كل شخص يرى نفسه جميلاً ووسيماً، ولكن في الواقع، الكاريزما أو السحر الخاص يختلف من شخص لأخر: الابتسامة الرقيقة والجاذبية دون تكلف، والصوت والمظهر المثالي كلها تفضيلات شخصية. فما قد تجده جذاباً قد لا يكون بالضرورة جذاباً للآخرين.

ولكن في بعض الأحيان، تلعب ثقتنا المنخفضة بأنفسنا دوراً في جعلنا نشعر بأننا اقل وسامة أو لا نملك الكاريزما الساحرة. ومع ذلك ، إذا لاحظت بعض هذه المؤشرات، فأنت بلا شك شخصية تملك كاريزما قوية ولكنك لا تدرك ذلك.

عزيزي الرجل: ماذا تعرف عن الكاريزما الطاغية ؟

هل يطيل الناس النظر إليك؟

إذا لاحظت أن الناس يطيلون النظر إليك أو ينظرون بشكل متكرر ، فقد يكون ذلك لأنك تملك كاريزما طاغية سواء في المظهر أو الشخصية. قد لا تدرك ذلك، ولكن الوسامة تجذب العيون الفضولية لذلك فأنت تجذب الإنظار دون أن تدرك ذلك.

هل تتلقى معاملة خاصة؟

حتى قبل أن تقوم بطلب شيء أو الحديث مع شخص ما، غالباً ما تتلقى القبول والايجابية بابتسامة أو ايماءة. لا شعورياً يقع الناس تحت تأثير الكاريزما الطاغية، وينبهرون بها، فالجاذبية تغطى على كل اللغات وصاحبها شخصية محظوظة بالفعل.

هل تحصل على الكثير من الاطراء والمجاملات؟

هناك مجاملات اجتماعية وهناك اطراء حقيقي، إذا كنت غالباً ما تحصل على نظرات وعبارات اطراء لطيفة في كل مكان تذهب إليه فأنت بلا شك تتمتع بوسامة وجاذبية خاصة.

هل تشعر بأنك غير جذاب؟

أحياناً، لا يدرك أكثر الناس جاذبية بأنهم يملكونها. وهذا دليل على انك تملك جاذبية اصيلة، فأنت تتعامل مع مظهرك بشكل طبيعي، ولكن ما يظهر للناس هو شخص وسيم وجذاب. لا تدع كثر المجاملات تفقدك جوهرك الأصيل.

هل لديك الكثير من المعجبات؟

اذا كان لديك الكثير من المعجبات اللاتي يهتممن بك ويحاولن تقديم الخدمات لك مثل احضار كوب القهوة، تبادل المعلومات، تقديم المساعدة مهما كانت بسيطة فأنت شخص جذاب جداً، احرص على أن تبقى متواضعاً حتى لا تفقد أهم عنصر في جاذبيتك.

ماذا يقول شكل أصابعك عن شخصيتك؟

دراسة: الانطباع الأول والشخصية المحبوبة