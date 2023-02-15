البوابة - ماذا يقول شكل أصابعك عن شخصيتك؟ هناك علامات وخطوط وأشكال مرسومة على باطن اليد وعلى الإبهام وعلى الأصابع، هل لاحظتها ؟ هل هي ذات معنى أم انها مجرد خطوط بلا معنى؟

ماذا يقول شكل أصابعك عن شخصيتك؟

أسرار شخصيتك

قراءة الأصابع جزء مهم من قراءة الكف. تمامًا كما هو الحال مع راحة اليد ، عادةً ما تُظهر أصابع يدك المهيمنة عملك وشخصيتك العامة، بينما ترتبط أصابع اليد الأخرى بسلوكك في المنزل وفي علاقاتك. كل شخص لديه أصابع قوية وأصابع ضعيفة.

يمكن أن يصنف طول أصابع الشخص وحجمها على أنها فكرية أو عاطفية أو حتى جسدية. تظهر الأصابع الثقيلة طبيعة جسدية أكثر. أما الأصابع الطويلة والنحيلة فتعكس نوعًا عاطفيًا وعدوانيًا من الأشخاص. في حين أن الأصابع القصيرة والسميكة تعني أن الشخص مرتاح عاطفيًا جدًا.

السبابة

إذا كان إصبع السبابة أطول من الطول الطبيعي ، فأنت تميل إلى أن تكون قائدًا وتخبر الآخرين بما يجب عليهم فعله. ولكن، إذا كان أقصر، فإنك تميل إلى الجلوس في مقعد المتفرج والسماح للآخرين بالتحكم فيك.

البنصر

إذا كان إصبع البنصر أطول من الطول الطبيعي ، فقد تميل إلى امتلاك موهبة فنية ، بالإضافة إلى طبيعة متهورة وبرية.

الاصبع الصغير

إذا كان إصبعك الصغير أقصر من الطول الطبيعي ، فهذا يدل على أنك تفتقر إلى القدرة على التأثير في الآخرين. إذا كانت أطول ، فأنت تميل إلى أن تكون واضحًا جدًا وجيدًا في الكتابة والبيع.

الإبهام

يمكن لمن لديه إبهام سميك وصلب أن يستفيد من والديه. يشير الإبهام الأطول إلى الثروة السلسة نسبيًا والتقدم السريع والتفوق الأكاديمي والجسم القوي في الشباب مع المزيد من الحب والرعاية من كبار السن. أولئك الذين لديهم إبهام أطول يكونون أكثر ثقة في حياتهم المهنية، والمزيد من المبادرة في الحب ويرغبون دائمًا في الحب والحياة عالية الجودة. أولئك الذين لديهم إبهام أقصر بحاجة إلى الاعتماد على جهودهم الخاصة في الشباب؟ إنهم عمليون ومتواضعون في حياتهم المهنية وغالبًا ما يبنون من لا شيء بدلاً من التباهي بثروتهم.

ماذا يقول شكل أصابعك عن شخصيتك؟

الأصابع الناعمة

تعد نعومة أو تشابك الأصابع ومفاصلها مؤشرًا جيدًا على مجال الحياة الذي من المرجح أن ينشط فيه الشخص. كما أنه يتعامل مع التحصيل الغريزي والعملي والفكري فيما يتعلق بالمجالات التي يمثلها كل إصبع. يتعامل الإصبع الأوسط مع الخدمة (الأهداف والقيود). بينما تتعامل السبابة مع السلطة (المنصب ، الثروة ، السعادة). في حين يتعامل البنصر مع الإنجاز (الشهرة ، النجاح). ويتعامل الإصبع الصغير مع النشاط (الصحة ، العقل ، المشاريع التجارية).

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