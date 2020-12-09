عزيزي الرجل لممارسة جنسية أطول وللتخلص من سرعة القذف جرب هذه النصائح

إن سرعة القذف هي من أكثر الأمور التي يعاني منها الرجال ويشتكون منها على صعيد حياتهم الجنسية، إذ أن القذف السريع ينهي العلاقة الجنسية بسرعة. وغالباً ما تأخذ العلاقة الجنسية قرابة النصف الساعة كاملة، ومن الطبيعي أن يحدث القذف بعد خمس إلى عشر دقائق، ولكن إذا كان الرجل يقذف في أقل من ثلاث دقائق فيجب أن يعالج هذه المشكلة وسنعرض الآن بعض النصائح التي تساعد على علاج هذه المشكلة وهي:

أولاً: تناول الخضروات والفواكه:

تشير الدراسات إلى أن الرجل الذي يتناول الخضروات والفواكه بكثرة يستمر يقوم بعلاقة جنسية مدة أطول من الأشخاص الذين لا يكثرون من تناول الخضروات والفواكه!! وذلك لما تحتويه الفواكه والخضروات من المواد المغذية الضرورية ومن أفضلها البوتاسيوم.

- لذلك ينصح بأن يتم تناول موزة قبل الممارسة الجنسية لتحسين الأداء على السرير نظراً لما تحتويه من بوتاسيوم كما أنها مصدر جيد للغلوكوز.

- كما ينصح بشرب عصير الأملا أو عصير العنب أو التوت يومياً للتخلص من سرعة القذف ولتحسين نوعية النطاف، نظراً لما تحتويه هذه العصائر من كميات كافية من الحديد والزنك.

- كما ينصح بتناول حفنة من الفراولة قبل ممارسة العلاقة الجنسية لأنها تحتوي على كميات عالية من الزنك والغلوكوز التي تساعد على تأخير القذف.

ثانياً: تجنب السكريات المعالجة:

من الأفضل أن يتم تجنب تناول الحلويات والسكريات التي تحتوي على السكر المكرر لأنها تتسبب في ارتفاع كبير في سكر الدم ثم انخفاض كبير في سكر الدم مما يسبب مشاكل في الرغبة والعلاقة الجنسية.

ثالثاً: الامتناع عن التدخين:

إن التدخين يعمل على جعل الشرايين أقسى ويقلل من تدفق الدم إلى القضيب مما يؤثر على حياة الرجل الجنسي. ويقول أحد الأطباء المتخصصين بأمور الجنس بأن التدخين يؤثر على جميع أجزاء الجسم ووظائفه بما فيه العلاقة الجنسية، ويجب أن يدرك الرجال أن الانتصاب مرتبط بصحة القلب والأوعية الدموية وإن المدخنين يكونون عرضة للإصابة بمشاكل في الانتصاب بمرتين أكثر من غير المدخنين.

رابعاً: التقليل من شرب الكحول:

إن للكحول تأثير ضار على الإحساس في الجسم بشكل عام، لذلك ينصح الأطباء بالابتعاد عن المشروبات الكحولية بشكل كامل للاستمتاع بالعلاقة الجنسية.

خامساً: تقوية عضلات البطن واليدين:

لأن معظم الوضعيات الجنسية تتطلب من الرجل أن يقف على يديه أو قدميه، فيجب أن يكون الجذع لديه قوياً جداً لممارسة جنسية أطول! لذلك يجب أن يعمل الرجل على تقوية عضلات اليدين والبطن.

وبشكل عام فإن ممارسة الرياضة تحسن من الدورة الدموية وتدفق الدم في جميع أنحاء الجسم ومنها القضيب عند الرجل.

سادساً: جرب تمارين كيجل:

تستعمل هذه التمارين من أجل السيطرة على عضلات المثانة وتقلصها، ومن الممكن أن تفيد في السيطرة على سرعة القذف وجعل الانتصاب يستمر طويلاً، كل ما عليك هو تخيل نفسك في وضعية التبول ومن ثم قم بإيقاف التدفق، ويجب أن تكرر هذه الطريقة عشر مرات بالحصر والإيقاف ومن ثم إعادة التدفق، يجب أن يتم الإيقاف لمدة عشر ثواني قبل الحصر.

سابعاً: أخذ الفواصل في العلاقة الجنسية:

خلال الممارسة الجنسية من الأفضل أن يتم إيقاف جميع النشاط الجنسي لمدة قليلة ثم معاودة الممارسة، ستساعد هذه الطريقة على تطويل وقت العلاقة الجنسية وتحسين السيطرة خلال العلاقة.

ثامناً: العصر:

من الطرق التي تؤخر من القذف وتطيل من الممارسة الجنسية هي القيام بعصر القضيب في المنطقة الواقعة أسفل رأس القضيب ليتمكن الدم من العودة بشكل عكسي مما يعطي المزيد من الوقت في العلاقة الجنسية.

تاسعاً: مداعبة المرأة:

من الأفضل أن يتم مداعبة المرأة قبل أن يتم الإيلاج حتى تصل المرأة للنشوة الجنسية بشكل أسرع، مما يخفف التوتر على الذي يحدث للرجل ويحافظ على الانتصاب لمدة أطول.

عاشراً: النوم بشكل كاف:

تشير الأبحاث التي قام بها الباحثون في جامعة شيكاغو بأن الرجل الذي ينام لمدة أقل من خمس ساعات في الليل تنخفض لديه نسب هرمون التستوستيرون!

لذلك من الضروري أن يتم الحصول على قسط وافر من النوم لمدة تتراوح بين 7 إلى ثمان ساعات في الليل لتحسين الحياة الجنسية.

وأخيراً: جرب اليوغا:

هناك بعض التمارين المخصصة في اليوغا التي تساعد على زيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية وزيادة طول مدة العلاقة الجنسية.

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