تعرّفي على طرق فهم شخصية الزوج

إن الأزواج والزوجات في كثير من الأحيان، دون قصد، يفترضون أشياء عن بعضهم البعض. وستفرض هذه الافتراضات كيفية تحكم وتسامح وتقبل بعضكما البعض لسنوات قادمة في زواجهما.

من أجل الحصول على علاقة طيبة ووطيدة بينك وبين زوجك يوجد طرائق تعضد هذه العلاقة وتعمق مداها

ونسرد هنا بعض هذه الطرائق بحسب ريبيكا وونغ، أخصائية العلاقات الزوجية بجامعة شيكاغو والتي تقول: «الشعور بالرؤية والاستماع والفهم يؤدي إلى حميمية أعمق ونمو العلاقات»، كما ترى أنه عندما لا يكون لدينا هذا، نشعر بالرفض الأمر الذي يمكن أن يكسر علاقتنا بمرور الوقت. وتؤكد الخبيرة بأن هناك اعتقاد سائد بأن فهم شركائنا يعني أننا يجب أن نتفق معهم. ولكن ليس بالضرورة وهذا يعني الاستماع إلى شركائنا بشكل كامل والاهتمام واستيعاب ما يقولونه.

الرجال يستمعون ولكن بهدوء

تميل النساء في كثير من الأحيان إلى الشعور بالضيق لأنهن يعتقدن أن أزواجهن لا يستمعون عندما يتحدثون. ومع ذلك، هذا سوء فهم. الاتجاه العام للنساء هو المشاركة أثناء المحادثات عندما يتحدث الرجال. ومع ذلك، قد يظل زوجك صامتًا، لكن هذا لايعني أنه لا يستمع وتذكري أن الرجال يحبون التفكير لبعض الوقت قبل الإجابة.

افهمي أولاً

حاولي ألا تصوغي ردودك بينما تستمعي لزوجك. هذا يمنعك من استيعاب ما يقوله، ويعيق الفهم الحقيقي. وتقول وونغ: «عندما يشعر شريكك بالفهم، فإنه بطبيعة الحال سوف يرد بالمثل بفضول حول ما تعتقدينه وتشعرين به وستكون لديك فرصة لمشاركة وجهة نظرك.

يظهر الرجال المودة من خلال الأفعال

قد تتوقعين أن يهمس زوجك بأشياء حلوة أثناء قيامك بالروتين اليومي وتصابين بخيبة أمل إذا لم يفعل ذلك. ومع ذلك، في الحياة الواقعية، يفضل معظم الرجال إظهار حبهم من خلال الأفعال. بدلاً من قول «أنا أحبك»، قد يقوم زوجك بتنظيف الخزائن، أو مساعدتك في أعمال المطبخ، أو الذهاب إلى السوبر ماركت لشراء البقالة. هكذا الرجال. يعبرون عن الحب من خلال الأفعال التي تساعدك.

التلميحات الدقيقة لا تعمل مع الرجال

معظم الرجال لا يفهمون التلميحات الدقيقة الصغيرة. اجعلي اتصالك أقوى قليلاً ومباشراً، فمن المؤكد أنه سيلاحظ ويستجيب بشكل إيجابي.

تجنب الشكاوى والنقض

قالت وونغ: «إن الشكاوي والنقض الدائم من الأنماط العامة للعلاقة لأنها تمنعك من التواصل بشكل وثيق». قالت إنه عندما ينتقد شخص ما ويشكو، فإنه يضع شريكه عن غير قصد في موقف دفاعي.

الرجال بفكرهم والنساء بقلوبهم

يميل الرجال إلى أن يكونوا أكثر عملية من النساء، لذلك عندما يتعلق الأمر بالتوصل إلى حل منطقي، سيكون هو الشخص الذي يتخذ الخطوة الأولى. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالقضايا العاطفية، فقد لا يعرفها حقًا. تذكري أنه يهتم ولكن المشكلات العاطفية ببساطة ليست قوته.

أساليب الاتصال

يتمتع كلاكما بقيادة طويلة وهو يمضي قدماً دون أن يتكلم حتى بكلمة واحدة. هذه ظاهرة شائعة. النساء موجهات نحو الحوار عندما يتعلق الأمر بالتواصل ولكن الرجال موجهون نحو العمل، وهدفهم من التواصل هو تحقيق شيء ما.

إدارة النفس وتحمل المسؤولية

من المثير للاهتمام أن فهم شركائنا يتضمن أيضاً فهم أنفسنا. لهذا السبب من المهم أن تتمهلي وقضاء بعض الوقت في التواصل مع مشاعرك واحتياجاتك. لضبط مشاعرك واحتياجاتك، انتبهي لأحاسيسك الجسدية. وقالت وونغ إن هذا يساعدك في تحديد ما يحدث لك داخليًا، بحيث يمكنك بعد ذلك مشاركته مع زوجك.

يتطلب فهم شركائنا الصبر من جانبنا. يتطلب الأمر أن نتوقف قليلاً ولا نقاطع شريكنا أو نبدأ في صياغة الردود في أذهاننا. يتطلب منا أن نوجه انتباهنا الكامل نحوهم. هذا ليس بالأمر السهل. ويتطلب الأمر ممارسة. لكنه يعطي أيضاً شركاءنا هدية جميلة: هدية أن يُنظر إليهم من هم وما يحتاجون إليه.

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