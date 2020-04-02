عزيزي الرجل: 5 أطعمة تساعد على تعزيز خصوبة الرجل

إذا كنت تعاني من مشاكل الخصوبة وتبحث عن علاجات طبيعية لحل هذه المشكلة بعيداً عن الأدوية ومضاعفاتها، هذه القائمة تحتوي على أهم الأطعمة التي تحتوي على مغذيات مفيدة للحيوانات المنوية وجودتها.

الطماطم:

واحدة من أفضل المصادر لمادة الليكوبين والتي تُعد من أقوى مضادات الأكسدة، كما أشارت الدراسات أن مادة الليكوبين من أقوى المواد التي تساعد على تعزيز خصوبة الرجال عبر تحسين حركة الحيوانات المنوية، نشاطها، وتكوينها. والجدير بالذكر أن نسبة الليكوبين في الطماطم المعالجة والمطبوخة أكبر من نسبتها في الطماطم الطازجة.

الجوز:

تحتوي المكسرات بصفة عامة وعلى رأسها الجوز على نسبة مرتفعة من الأوميجا 3 وهي أحد الأحماض الدهنية المرتبطة بالخصوبة لدى الرجال، فقد أشارت الدراسات أن تناول حفنة من الجوز والتي تعادل 75 جرام يومياً مرتبطة بزيادة حيوية الحيوانات المنوية، وحركتها وشكلها. كما تساعد على حفظ مستوى السكر بالدم.

العدس:

واحد من أغنى المصادر بحمض الفوليك في صورته الطبيعية والذي بدوره يعّد من العناصر الهامة والحيوية لخصوبة الرجال والنسا معاً، وقد أظهرت بعض الدراسات أن افتقاد حمض الفوليك في النظام الغذائي مرتبط بمعدل أعلى في التغيرات الكروموسومية للحيوانات المنوية.

الشوكولاتة الداكنة:

من المصادر الغنية بحمض إل- أرجينين والذي يزيد من عدد وكثافة الحيوانات المنوية كما تزيد من حركتها وجودتها.

الماء:

واحدة من أبسط الطرق لتحسين عدد الحيوانات المنوية، وجودتها هي تناول كمية وفيرة من الماء حيث يعتمد السائل المنوي في تركيبه على الماء وبالتالي فإن استهلاك كمية وفيرة من الماء يساعد على زيادة إنتاج الحيوانات المنوية. كما تعّد المشروبات المدرة للبول مثل القهوة والشاي من الأشياء المرتبطة بقلة عدد الحيوانات المنوية.