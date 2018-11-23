اذا كنت من محبي القهوة السادة، فراقب نفسك جيدًا هناك من يعتقد أنك خطير على المجتمع !

إذ يعتقد علماء أستراليون، أن محبي شرب القهوة المركزة السوداء (السادة)، هم أكثر الأشخاص تسلطا وحزما، ويميلون إلى سلوك يشكل خطورة على المجتمع.

وأجرى خبراء من جامعة إنسبروك الأسترالية دراسة، شارك فيها 1000 شخص بالغ، عن المذاقات والمشروبات التي يفضلونها وأخضعوهم لاختبار نفسي.

أعراض الإفراط في شرب القهوة

وركز العلماء في هذه الدراسة على نوع القهوة التي يفضلها المشاركون، فبينت نتائج التجربة أن أكثر الأشخاص المعرضين للعدوانية والنرجسية والاعتلال النفسي وصولا إلى السادية، هم غالبا من الذين يشربون القهوة السوداء المركزة (السادة).

كما أوضحت التجربة، أن الذين يحبون القهوة الحلوة بأشكالها المختلفة هم أكثر الناس نعومة وتعاطفا في الحياة اليومية.

وخلص الباحثون إلى أن شرب القهوة السوداء المركزة بشكل دائم، يعرض صحة أصحابها لا للخطر فحسب، بل ويؤدي إلى تفاقم السمات السلبية في شخصية محبيها.