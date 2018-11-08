تعدّ القهوة منبّهاً فعّالاً؛ وذلك لاحتوائها على مادّة الكافيين

القهوة مشروب يعد من بذور البن المحمصة، وينمو في أكثر من 70 بلدا. ويقال أن البن الأخضر هو ثاني أكثر السلع تداولا في العالم بعد النفط الخام، ونظرًا لاحتوائها على الكافيين، يمكن أن يكون للقهوة تأثير منبه للبشر. تعتبر القهوة اليوم واحدة من المشروبات الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم.

تعتبرُ القهوة من المشروبات المفضلة عندَ الكثير من الناس، خاصّة خلال فتراتِ الصباح الباكر، فهي ذات رائحة ونكهة مميّزة تعملُ على تنبيهِ الدماغ، وتشتهرُ القهوة بشكلٍ كبير في الدول الآسيويّة خاصّة، كما يعتقدُ غالبيّة الناس أنّ شربَ القهوة مضرٌّ بالصحّة. وفي هذا المقال إليكم أهم فوائد شرب القهوة على الريق:

1- تعدّ القهوة منبّهاً فعّالاً؛ وذلك لاحتوائها على مادّة الكافيين التي تساعدُ على تنبيه الجسم، كما أنّ مادة الكافيين تقلّلُ من الصداع؛ إذ إنّها تساعدُ على انقباض الشرايين، وبالتالي تقليل أوجاع الرأس وآلامه.

2- تمنحُ الجسم النشاط، وتضمنُ بدايةً جيّدة ليومٍ كامل؛ إذ إنّها تمنحُ نشاطاً كبيراً، وتساعدُ على التركيز، وتُخلّص من الخمول، والتعب، والتشتّت.

3- تحمي من أمراض السرطان؛ وذلك لاحتوائها على المضادّات المؤكسدة التي تقاومُ تأكْسدَ خلايا الجسم، كما أنّ هذه المواد تحمي من أمراض القلب والشرايين؛ وذلك لأنّها تمنعُ تأكسد الكوليسترول السيّء والذي يساهمُ في تصلّب الأوعية و الشرايين وانسدادها، ممّا قد يؤدّي إلى الجلطات والسكتات القلبيّة.

4- تحمي الأسنان من التسوّس والالتهاب؛ لاحتوائها على مادّة العفص التي تُخلّصُ من نموّ الجراثيم والبكتيريا، وتعيق تشكيلَ الرواسب التي تسبّبُ اضمحلال الأسنان.

5- تقلّل الوزن؛ وذلك لاحتوائها على مادة الكافيين التي تزيدُ من عمليّات الأيض، بالتالي زيادة حرق الدهون في الجسم، خاصّة عند تناولها في فترات الصباح.

6- تحافظُ على صحّة البشرة، وتعيدُ لها نضارتها ونعومتها؛ وذلك لاحتوائها على المضادات التي تساهم في مقاومة الجذور الحرة، فبالتالي تؤخّر علامات الشيخوخة والتقدّم في السنّ.

7- تحمي من خطر مرض السكريّ، وتقلّلُ من اضطرابات ضغط الدم. للحصول على أقصى الفوائد من القهوة يجب إعدادُها بطريقة صحيّة، وذلك من خلال خلط كوبٍ من الحليب خالي الدسم والمغليّ جيّداً مع ملعقة من القهوة سريعة التحضير، دونَ إضافة السكّر أو أيّ نوع من المحليّات. فهذه الطريقة تجعلك أيضاً تستمتع بمذاق القهوة المميّز واللذيذ، فضلاً عن أنّها تمنحُ الجسمَ كميّة جيّدة من فيتامين د والكالسيوم.

للمزيد:

ما هي أضرار المشروبات الغازية؟

فوائد مدهشة للكينوا تعرفي عليها بالفيديو

مشروب العرقسوس وفوائده: لا تعد ولاتحصى!

فوائد غير متوقعة ستجعلك تتناول حبوب الشوكولاتة الجديدة