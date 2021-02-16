فوائد البردقوش للرجال والنساء

فوائد البردقوش أو المردقوش لا تعد ولا تحصى، وهي عشبة ثنائية الحول مُستعملة كنوع من التّوابل في الكثير من أنواع الأطعمة كما تُستعمل أوراقها وأزهارها وزيتها كدواء، حيث إنّها تحتوي على زيت طيّار، والعديد من مركبات الفلافونويد وجليكوسيدات الهيدروكوينون ومشتقات حمض الكاجفيك والمركبات ثُلاثيّة التّربين كمواد فعّالة.

تستخدم أوراق البردقوش جافة أو طازجة أو حتى المسحوقة، كما يمكن استخراج الزيت منها. وعادًة تستخدم اوراق البردقوش على شكل توابل لإعطاء نكهة للطعام، ولتحسين مذاقه كإضافته للسلطات والصلصات وتتبيل اللحوم. أطلق على البردقوش العديد من المسميات، مثل: المردقوش، والزعتر البري.

وتعد أوراق البردقوش مصدر غني بكل من فيتامين أ (Vitamin A)، وفيتامين ك (Vitamin K)، والفولات.

ولتخفيف حدة نزلات البرد وأمراض الشتاء يفضل شرب مغلي أوراق البردقوش دور كبير في علاج وتخفيف أعراض أمراض البرد ونزلاته، والإنفلونزا.



فوائد البردقوش

من فوائد البردقوش علاج سوء الهضم، حيث وجدت بعض الدراسات التي أجريت على حيوانات التجارب أن البردقوش يرفع من إفراز حمض المعدة وإنزيم الببسين وتشير بعض الدراسات إلى أنّ البردقوش يحسن الهضم، إلا أن هذه الأدوار بحاجة إلى المزيد من البحث العلمي.

تحسين حالات مرض الزّهايمر، حيث وجدت بعض الدراسات التي أجريت على حيوانات التجارب أن مُضادّات الأكسدة في عشبة البردقوش قد يكون لها تأثيرات إيجابية في حالات الزّهايمر.

وُجِد لمستخلصات عشبة البردقوش تأثيرات مُضادّة للأكسدة.

وجدت بعض الدراسات التي أُجريت على حيوانات التجاربة تأثيرات مقاومة لمرض النقرس في عشبة البردقوش.

من فوائد البردقوش للجسم مقاومة السّرطان، حيث يمكن أن يكون لمستخلصات عشبة البردقوش خصائص مقاومة لنمو الخلايا السرطانية، بالإضافة إلى تأثيراتها المضادة للأكسدة.

تخفيف القلق والتأثير المُخدِّر لها، وجدت الدراسات التي أجريت على حيوانات التجارب خصائص مقاومة للأرق ومُحفّزة للتّخدير في مُستخلص عشبة البردقوش يمكن أن تساهم في تحسين النّوم، إلا أن هذا التأثير يحتاج أيضاً إلى المزيد من البحث العلمي.

مُقاومة مرض السكري حيث وجد أنّ مستخلص عشبة البردقوش يخفض من تكوّن النّواتج النهائيّة المُتقدّمة لارتباط السكريّات الخالي من الإنزيمات والذي يُساهم في الإصابة بمرض السكريّ وفي تطوّر مُضاعفاته، وقد وجدت بعض الدّراسات التي أُجريت على جرذان التّجارب تأثيرات مُضادة للسكريّ لعشبة البردقوش، كما وجدت بعض الدّراسات أنّ تناول هذه العشبة يُحسّن من حالات مُقاومة الإنسولين.

خفض كوليسترول الدم، حيث وجدت بعض الدّراسات التي أجريت على حيوانات التّجارب أن تناول البردقوش مع الزّنجبيل فعّال في خفض كوليسترول الدم.

تخفيف سُميّة العلاج الكيماوي، يمكن أن يُساعد تناول مستخلص عشبة البردقوش في تخفيف الأعراض الجانبيّة لعلاجات السّرطان الكيمياويّة، وقد وجدت إحدى الدّراسات أنّ تناول مسحوق أوراق عشبة البردقوش أو مُستخلصها المائي يُخفّف من سُميّة عقار والذي يستعمل في علاج السّرطان.

الوقاية من احتشاء عضلة القلب، وجدت الدراسات التي أُجريت على حيوانات التّجارب تأثيرات وقائية لشاي أوراق عشبة البردقوش ضد احتشاء عضلة القلب، والقدرة على تخفيض التضرّرات التي تُصيب عضلة القلب بعده.

علاج حالات تكيُّس المبايض، وجدت إحدى الدّراسات أن تناول شاي البردقوش مرتين يوميّاً من قِبَل سيدات مُصابات بتكيّس المبايض يُحسّن من هرمونات الدم عن طريق تحسين حساسية الإنسولين، وخفض الهرمونات الذكوريّة، كما تشير بعض الدراسات إلى دور لعشبة البردقوش في حالات مشاكل الدّورة الشهريّة إلا أن هذه الأدوار تحتاج إلى المزيد من البحث العلمي لإثباتها.

علاج الرّبو، حيث تُشير بعض الدّراسات الأوليّة إلى أن تناول قطرتين من زيت عشبة البردقوش يوميّاً بالإضافة إلى دواء الرّبو مدة ثلاثة أشهر يُحسّن من وظائف الرّئة أكثر من تناول دواء الرّبو وحده، إلا أن هذا التّأثير يحتاج إلى المزيد من الدّراسات العلميّة لإثباته.

من فوائد البردقوش تخفيف حالات الكحّة، والبرد، وسيلان الأنف، إلا أن هذه الأدوار تحتاج إلى المزيد من الإثباتات العلمية.

من فوائد البردقوش تخفيف حالات تقلّصات المعدة، والمغص، ومشاكل الكبد، وحصوات المرارة.

يمكن أن تُساعد عشبة البردقوش في أعراض انقطاع الحيض في سنّ اليأس.

تخفيف ألم الأعصاب، وألم العضلات، والتواء المفاصل.

من فوائد البردقوش إدرار حليب الرضاعة.

من فوائد البردقوش تحسين الشهيّة.

وُجِدِ لزيت عشبة البردقوش تأثيرات مضادة للأكسدة، ومضادة للبكتيريا والفطريّات.

وُجِدَ لزيت البردقوش تأثيرات مضادة للحشرات.

فوائد البردقوش الخاصة بالنساء

المساعدة في تنظيم الدورة الشهرية، فهو يعمل على الاتي:تناول البردقوش يحفز تدفق الطمث، يساهم في إعادة التنظيم الهرموني عند النساء غير الحوامل.

يساعد في علاج متلازمة تكيس المبايض.

تناول مستخلص البردقوش يساعد على محاربة العدوى البكتيرية

له أثر فعال في محاربة العدوى البكتيرية، كما ظهر أنه علاج جيد لالتهابات المسالك البولية، ويتم ذلك بتناول كميات قليلة جدًا من زيت البردقوش.

عشبة البردقوش تعالج الأرق، والصداع، والشقيقة.

تناول كميات طبية من البردقوش يعمل على تخفيف أعراض ما بعد انقطاع الطمث.

علاج تقلبات المزاج، والاكتئاب.

علاج الام الظهر، والعضلات، والأعصاب.

فوائد البردقوش للرجال

الوقاية من بعض حالات العقم

المساهمة في تحسين حالة الربو

مضاد للميكروبات

مضاد للأكسدة ومضاد للالتهاب

التقليل مشكلات الهضم

التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب

مدر للبول

التخلص من الصداع

محاذير استخدام البردقوش

الحمل: يعتبر تناول عشبة البردقوش بكميات علاجية غير آمن في مرحلة الحمل، جيث إنّ هذه العشبة تحفّز الدّورة الشهريّة، مما يمكن أن يُهدّد الحمل.

يعتبر تناول عشبة البردقوش بكميات علاجية غير آمن في مرحلة الحمل، جيث إنّ هذه العشبة تحفّز الدّورة الشهريّة، مما يمكن أن يُهدّد الحمل. الرضاعة: لا يوجد معلومات كافية عن مدى أمان هذه العشبة في حالات الرضاعة، ولذلك يُفضّل تجنّب استعمالها.

لا يوجد معلومات كافية عن مدى أمان هذه العشبة في حالات الرضاعة، ولذلك يُفضّل تجنّب استعمالها. الأطفال: يعتبر تناول عشبة البردقوش بكميّات علاجية غير آمن في الأطفال، ولذلك يجب تجنّبها.

يعتبر تناول عشبة البردقوش بكميّات علاجية غير آمن في الأطفال، ولذلك يجب تجنّبها. اضطرابات نزيف الدم: يمكن أن تعمل عشبة البردقوش على إبطاء عمليّة تخثُّر الدم، ممّا يرفع من خطر النزيف والكدمات في الاشخاص المُصابين باضطرابات نزيف الدم.

يمكن أن تعمل عشبة البردقوش على إبطاء عمليّة تخثُّر الدم، ممّا يرفع من خطر النزيف والكدمات في الاشخاص المُصابين باضطرابات نزيف الدم. اضطراب بطء ضربات القلب: جيث إنّ تناول عشبة البردقوش بكميّات علاجيّة يمكن أن يُسبّب تباطؤ ضربات القلب، الأمر الذي يُمكن أن يُسبّب مشاكلَ في الأشخاص المُصابين ببطء القلب.

جيث إنّ تناول عشبة البردقوش بكميّات علاجيّة يمكن أن يُسبّب تباطؤ ضربات القلب، الأمر الذي يُمكن أن يُسبّب مشاكلَ في الأشخاص المُصابين ببطء القلب. الحساسيّة للرّيحان والزّوفا والخُزامى والنّعنع والزّعتر والميرمية: جيث إنّ البردقوش قد يُسبّب الحساسيّة في الأشخاص المُصابين بالحساسية من هذه الأعشاب أو غيرها من أعشاب العائلة الشفويّة.

جيث إنّ البردقوش قد يُسبّب الحساسيّة في الأشخاص المُصابين بالحساسية من هذه الأعشاب أو غيرها من أعشاب العائلة الشفويّة. السكريّ: يجب أن تتم مُراقبة مُستوى سكّر الدم وأعراض انخفاضه في المُصابين بمرض السكريّ عند تناول عشبة البردقوش بجرعات علاجيّة، جيث إنّها تعمل على خفض مستوى سكر الدم.

يجب أن تتم مُراقبة مُستوى سكّر الدم وأعراض انخفاضه في المُصابين بمرض السكريّ عند تناول عشبة البردقوش بجرعات علاجيّة، جيث إنّها تعمل على خفض مستوى سكر الدم. انسداد الجهاز الهضميّ: حيث يمكن أن يُسبّب تناول عشبة البردقوش بجرعات علاجيّة ما يشبه الاحتقان في الأمعاء، ممّا قد يُسبّب مشاكلَ في الأشخاص المُصابين بانسداد في الأمعاء.

حيث يمكن أن يُسبّب تناول عشبة البردقوش بجرعات علاجيّة ما يشبه الاحتقان في الأمعاء، ممّا قد يُسبّب مشاكلَ في الأشخاص المُصابين بانسداد في الأمعاء. القرحات: حيث إن تناول البردقوش بجرعات علاجية يعمل على زيادة إفرازات المعدة والأمعاء ممّا قد يزيد سوء حالات القرحة.

حيث إن تناول البردقوش بجرعات علاجية يعمل على زيادة إفرازات المعدة والأمعاء ممّا قد يزيد سوء حالات القرحة. بعض حالات الرئتين: حيث إنّ عشبة البردقوش بالجرعات العلاجيّة قد ترفع من إفراز السّوائل في الرّئتين، ممّا قد يزيد بعض حالات الرّئة سوءاً، مثل النّفاخ الرئويّ والرّبو.

حيث إنّ عشبة البردقوش بالجرعات العلاجيّة قد ترفع من إفراز السّوائل في الرّئتين، ممّا قد يزيد بعض حالات الرّئة سوءاً، مثل النّفاخ الرئويّ والرّبو. نوبات التشنّجات: حيث يمكن أن يرفع تناول البردقوش بجرعات علاجيّة من خطر نوبات التشنّجات.

حيث يمكن أن يرفع تناول البردقوش بجرعات علاجيّة من خطر نوبات التشنّجات. العمليات الجراحية: جيث إنّ تناول البردقوش بجرعات علاجيّة يرفع من خطر النّزيف خلال العمليّات الجراحيّة وما بعدها، لذلك يجب التوقّف عن تناوله قبل أسبوعين على الأقل من موعد أيّ عمليّة جراحيّة.

جيث إنّ تناول البردقوش بجرعات علاجيّة يرفع من خطر النّزيف خلال العمليّات الجراحيّة وما بعدها، لذلك يجب التوقّف عن تناوله قبل أسبوعين على الأقل من موعد أيّ عمليّة جراحيّة. انسداد المثانة: حيث إنّ تناول البردقوش بجرعات علاجيّة يرفع من الإفرازات داخل المثانة.

الجرعة المناسبة لشربه وطريقة الاستعمال:

تختلف الجرعة المُناسبة من استخدام البردقوش باختلاف العديد من العوامل، مثل العمر والحالة الصحيّة وغيرها،وتُستعمل العشبة كشاي، حيث يتم نقع ملعقة صغيرة إلى ملعقتين منها في 250 ملل من الماء المغلي، ثم تُصفّى وتُشرب بعد 5 دقائق، ويمكن شرب كوب إلى كوبين منه في اليوم،ولا توجد أبحاث كافية لاعتماد جرعات ثابتة، ويجب استشارة الطّبيب قبل البدء باستعمال هذه العشبة أو غيرها من المُنتجات الطبيعيّة بجرعات علاجيّة.

فوائد زيت البردقوش

يساعد زيت البردقوش في تسكين الآلام خاصة تلك التي تصاحب حالات الحمى والالتهابات وآلام الاسنان والعظام وحالات البرد والصداع الشديد، ومن مميزات زيت البردقوش انه لا يوجد له اى آثار جانبية مثل باقي المسكنات.

زيت البردقوش يعالج التوتر العصبي كما يعمل على التخلص من القلق والاكتئاب بشكل واضح وفعال نظرا لما له من فوائد عطرية تساعد على الشعور بالاسترخاء، ويمكن استخدامه ايضًا في علاج اضطرابات النوم وتسكين آلام الدورة الشهرية.

علاج أعراض نزلات البرد وتخفيف حدتها، حيث يعمل على مكافحة الرشح ويساعد أيضًا في علاج امراض القصبة الهوائية وتهدئة السعال ويعالج التهابات الجيوب الانفية.

علاج التشنجات العضلية لهذا ينصح بتدليك منطقة التشنج بزيت البردقوش لفترة قليلة، حيث يعمل على تخفيف كفاءة تشنجات الأمعاء والجهاز التنفسي ويساعد ايضًا في تخفيف تشنجات العضلات والاطراف، هذا بالإضافة إلى أن له فعالية في علاج التشنجات الناتجة عن بعض الأمراض منها مرض الكوليرا.

تيسير عملية هضم الطعام، حيث يساعد على تعزيز افراز الانزيمات الهاضمة بداخل المعدة مما يساعد على تحسين الهضم ويعمل ايضًا على تحسين الشهية كما أنه يساعد على تخفيف حالات القيء والغثيان، للبردقوش دور فعال في التخلص من انتفاخات البطن ويعمل على تقليل الغازات ويلطف تشنجات المعدة كما يعمل على علاج الإسهال والتقلصات ومشاكل القولون.

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