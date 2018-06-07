الرشاد ينظّم عمل القلب والأوعية الدموية

الرشاد نوع نباتي ينتمي إلى جنس الرشاد من الفصيلة الصليبية. يستعمل كخضراوات ورقية في السلطة والمقبلات. وهو نبات تستخدم الأجزاء الهوائية منه (أي التي تنمو فوق الأرض) لصنع الدواء، تحتوي نبتة الرشاد على العديد من المواد الغذائية وخصوصاً الفيتامينات والمعادن، الناس تأخذ الرشاد المزروع للسعال، نقص فيتامين C، والإمساك، والاتجاه نحو العدوى (ضعف الجهاز المناعي)، واحتباس السوائل.

استخدامات عشبة الرشاد:

- السعال.

- يساعد في التخلّص من البلغم وفك تشابكه.

- نقص فيتامين C.

- الإمساك.

- احتباس الماء.

- تعزيز جهاز المناعة.

- هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتقييم فعالية هذه النبتة لهذه الاستخدامات.

فوائد الرشاد:

يمكن تناول عشبة الرشاد بطرق متعدّدة حيث يمكن إضافتها إلى السلطات وفي تحضيرحشوة المحاشي وإلى شوربة الخضار وفي صنع المعجنات ويمكن استعمالها في تزيين اطباق المأكولات بالإضافة إمكانية عمل مشروب ساخن من الرشاد وتناوله حيث إن لعشبة الرشاد فوائد عديدة وهي:

- ينظّم عمل القلب والأوعية الدموية.

- يعالج مشكلة إارتفاع ضغط الدم.

- يقي من الإصابة بمرض السرطان؛ لاحتوائه على مضادات للأكسدة التي تمنع التشكل غير الطبيعي للخلايا.

- يعالج مرض فقر الدم لما يحتوية من معادن وفيتامينات مهمة لتقوية الدم.

- ينشّط حركة الغدد الليمفاوية وساعد على فتح الشهية.

- ينقّى الجسم من الترسّبات الرملية وحصى الكلى.

- طارده للغازات الموجودة في المعدة والأمعاء.

- طارد للبلغم.

- يشفي من أمراض الشتاء مثل الذبحات الصدرية والرشح.

- يقي من الإصابة بمرض السكري. يقوّي جهاز المناعة.

- يشفي من الأمراض الجلدية مثل التقرحات والالتهابات الجلدية.

- يقوّي بصيلات الشعر ويمنع تساقطه.

- يقضي على الأورام التي تصيب الطحال.

- مدرّ للبول.

- يقوّي العظام ويمنع الإصابة بهشاشة العظام.

- ينقّي البشرة من العيوب وآثار الندب والجروح والدمامل.

- يقي من الإصابة بتسوّس الأسنان ويقويها.

- يشفي من مشكلة ضيق التنفس.

- يقوّي الجنس.

فوائد الرشاد للعظام:

استخدم نبات الرشاد وبذوره قديماً لزيادة سرعة شفاء العظام من الكسور، فقد أثبتت بعض الدّراسات قدرة الرشاد على تسريع شفاء كسور العظام، وذلك عن طريق زيادة ترسيب الكولاجين في مناطق العظام المكسورة، وزيادة قوة الشدّ في هذه المناطق، كما أنّ بذور الرشاد تمتلك خواصّ مسكّنة ومضادةً للالتهابات، ممّا يساعد على تخفيف ألم المفاصل، وتقليل التصلّب والانتفاخ المرافق لهذا الألم، كما يخفّف صعوبة الحركة لدى الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل التنكّسي، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي بذور الرشاد على نسبة جيّدة من أيونات الكالسيوم التي تقلّل تدهور حالة المصابين بهذا المرض.

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