دليلك الشامل عن زهرة الربيع المسائية

زهرة الربيع المسائية يُحسن المزاج والحالة النفسية وخاصة قبل موعد الدورة

زهرة الربيع هي نوع من نباتات الزينة الحولية، وموطنها الأصلي هو المناطق الوسطى والشرقية من أمرايكا الشمالية، كما تنمو في المناطق المعتدلة وشبه المدارية، ومن الأنواع التي تنمو في بلاد الشام والمغرب العربي هي زهرة الربيع عديمة الساق. ولهذه الزهرة العديد من الفوائد العلاجية والطبية، ويتمّ الاستفادة منها باستخلاص فيتامينٍ معين منها يُسمى بفيتامين زهرة الربيع المسائية، وفي هذا المقال سنذكر فوائده وفوائد زيت زهرة الربيع.

توجد زهرة الربيع المسائيّة على شكل حبوبٍ تتوافر في معظم الصيدليّات لفوائدها التي لا تُعدُّ ولا تحصى للجسم، ولاحتوائها على مجموعة من المواد الفعالة، إلا أن لها مجموعة من الأضرار عند الإفراط في تناولها.

فوائد فتيامين زهرة الربيع المسائية:

- يفيد في تعزيزفرصة حدوث الحمل من خلال زيادة إفرازت التبويض حتّى يتمكن الحيوان المنوي من الوصول إلى البويضة.

- يُحسن المزاج والحالة النفسية وخاصة قبل موعد الدورة من خلال ضبط إفراز الهرمونات.

- ينقي البشرة، ويحميها من التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويعمل على تنشيط الدورة الدموية في البشرة.

- يُقلل من حدّة المزاج السيء لدى النساء في سن الياس.

فوائد زيت زهرة الربيع المسائية:

- يحمي الجلد من الالتهابات، ويُخفف الحكة، والطفح الجلدي، ويعالج بعض حالات الإكزيما.

- يقلل أعراض الاعتلال العصبيّ السكري الذي يتسبب في وخزٍ وخدرانٍ في القدمين.

- يُخفف ألم الثدي، واضطرابات ما قبل الحيض.

- يقي من الإصابة بسرطان الثدي، حيثُ يُشابه في دوره عقار تاموكسيفين.

- يحافظ على صحة القلب من خلال تخفيض معدلات الكولسترول في الدم، والوقاية من مرض الشريان التاجي، وبالتالي التقليل من الإصابة بالنوبات القلبية.

- تنظيم معدلات السكر في الدم، وخاصة عند الأشخاص المصابين بنقصٍ في إفراز حمض (GLA).

- يقي من الالتهابات المختلفة وخاصّةً التهاب المفاصل.

- يعالج اضطراب نقص الانتباه بفعل فرط النشاط عند الأطفال، حيثُ يُقلل زيت زهرة الربيع المسائية من الحركة والنشاط الزائد عندهم.

- يعالج متلازمة التعب المزمن، فقد أظهرت الدراسات أنّ استعمال زيت زهرة المساء مع زيت السمك يعالج بفعاليةٍ كبيرة متلازمة التعب المزمن.

- يكافح الضعف الجنسي والعقم عند الجنسين من خلال تنشيط تدفق الدم في الأعضاء التناسيلة، وتحسين وظيفة الرحم.

- يقلل أعراض الإدمان على الكحول من خلال تعزيز قدرة الدماغ على إفراز مادة البروستاجلاندين E التي تُقلل الاكتئاب، وما يُصاحب الإقلاع عن الكحول من أعراض.

أضرار حبوب زهرة الربيع المسائية:

- الصداع الحاد.

- الشعور بالغثيان.

- اضطرابات في وظائف المعدة.

حالات يُمنع فيها تناول حبوب زهرة الربيع:

- مرضى الصرع.

- من يعانون من حساسية الأسبرين.

- الحامل؛ لأنّها تُعتبر منبهاً للرحم.

- النساء في فترة الحيض.

- الأطفال دون سن العاشرة.

نصائح عند استخدام حبوب زهرة الربيع:

- لا يفضل استخدام حبوب زهرة الربيع في حالة الحساسية والنزيف وتخثر الدم.

- لا يجب استخدام منتجات حبوب زهرة الربيع في حالة الحمل.

- لا يجوز استخدامها في حالة وجود صرع أو اضطرابات عصبية.

- لا يجب إعطاء هذه الحبوب لأي طفل بدون استشارة طبيب.

قد يعجبك أيضاً:

تعرف على أهمية فيتامين ب5 للجسم وأهم مصادره!

أفضل 6 فيتامينات ضرورية للرجال

تعرف على أهم مخاطر نقص فيتامين "د"