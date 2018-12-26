ما هي فوائد عشبة الشبت الصحية؟

ينتمي الشبت إلى عائلة الكرفس، وقد استخدام الشبت للأغراض الطبية لأكثر من 2000 سنة. حيث استعمل لعلاج المشاكل الهضمية بما في ذلك فقدان الشهية، والغازات المعوية (انتفاخ البطن)، ومشاكل الكبد والمرارة، وعلاجات أخرى.

يحتوي الشبت على الكثير من المواد مثل الكالسيوم والفيتامينات التي تعطي الجسم فوائد كبيرة ومنها:

الحفاظ على صحة العظام ومنع الإصابة بهشاشة العظام وفقدان الكثافة المعدنية لها.

يساهم الشبت بالتحكم في مستويات الأنسولين. حيث أشارت الدراسات إلى أن الشبت يساعد في الحد من تقلبات الدهون ومستويات الأنسولين عند مرضى السكري.

كما يعد الشبت طاردًا للريح، حيث يمنع تراكم الغازات في الأمعاء، ويقوم بتمريرها إلى أسفل الجهاز الهضمي.

يخفف الشبت من اوجاع التهاب المفاصل فهو مضاد لالتهابات، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والنقرس والتهاب المفاصل