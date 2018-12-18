اصنعيه بنفسك: مقشر الاقدام بعشبة الليمون والبابونج

مقشر الاقدام بعشبة الليمون والبابونج

المكونات:

1 كوب من السكر

¾ كوب زيت جوز الهند ، مذاب (زيت الزيتون أو اللوز)

½ كوب أملاح إبسوم

½ كوب صودا الخبز

2 أكياس شاي البابونج

15 قطرات زيت البابونج الاساسي

10 قطرات من زيت عشبة الليمون الاساسية

5 قطرات زيت اللافندر الأساسي

اختياري - ملون صابون أزرق

جرة ميسون زجاجية

الطريقة:

إذا كنت بحاجة إلى الاسترخاء بعد يوم شاق أو ترغب في تقديم هدية مدروسة ، يجب عليك أن تجرب هذا المقشر المخصص للاقدام! يمكن استخدام هذا المقشر أيضًا للوجه أو اليدين أو الجسم!

الطريقة:

في وعاء كبير يمزج السكر ، زيت جوز الهند ، ملح إبسوم ، صودا الخبز ، أكياس شاي البابونج ، والزيوت الأساسية في وعاء كبير. تقلب جيدا حتى تدمج جميع المكونات.

يضاف التلوين الأزرق للوصول إلى الظل المطلوب.

بنقل الفرك إلى الجرة.

للاستخدام:

تؤخذ كمية وتستخدم مباشرة على الاقدام ثم تشطف بالماء وتجفف جيدا.