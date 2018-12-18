اصنعيه بنفسك: مقشر الاقدام بعشبة الليمون والبابونج
مقشر الاقدام بعشبة الليمون والبابونج
المكونات:
1 كوب من السكر
¾ كوب زيت جوز الهند ، مذاب (زيت الزيتون أو اللوز)
½ كوب أملاح إبسوم
½ كوب صودا الخبز
2 أكياس شاي البابونج
15 قطرات زيت البابونج الاساسي
10 قطرات من زيت عشبة الليمون الاساسية
5 قطرات زيت اللافندر الأساسي
اختياري - ملون صابون أزرق
جرة ميسون زجاجية
الطريقة:
إذا كنت بحاجة إلى الاسترخاء بعد يوم شاق أو ترغب في تقديم هدية مدروسة ، يجب عليك أن تجرب هذا المقشر المخصص للاقدام! يمكن استخدام هذا المقشر أيضًا للوجه أو اليدين أو الجسم!
الطريقة:
في وعاء كبير يمزج السكر ، زيت جوز الهند ، ملح إبسوم ، صودا الخبز ، أكياس شاي البابونج ، والزيوت الأساسية في وعاء كبير. تقلب جيدا حتى تدمج جميع المكونات.
يضاف التلوين الأزرق للوصول إلى الظل المطلوب.
بنقل الفرك إلى الجرة.
للاستخدام:
تؤخذ كمية وتستخدم مباشرة على الاقدام ثم تشطف بالماء وتجفف جيدا.