استخدامات زيت جوز الهند في الطعام

زيوت الطهي هي أحد الأعمدة الأساسية للمطبخ، وضمان قيمتها الغذائية يعود علينا بأطباق شهية وصحية في ذات الوقت. ويعد زيت جوز الهند أحد خيارات الدهون الصحية البارزة. وفي السابق ارتبط استخدامه في نطاق معين وحدود معين كـ«استخدامه في وصفات الشعر والبشرة»، وخلال الوقت الراهن تم توظيفه كاتجاه صحي يوازن بين المذاق الطيب والطعام الصحي.

ولهذا احتل مكانًا بارزًا في عالم المطبخ ولا يمكن الاستغناء عنه في تحضير بعض الأطعمة مما آل ذلك إلى تخصيص مساحات خاصة على أرفف متاجر الغذاء جنبًا إلى جنب مع زيت الزيتون وبعض الزيوت الصحية الأخرى.

ويعتبر قوام هذا الزيت قريبا من الزبدة حيث يستخرج من ثمرة جوز الهند ويحتوي على مزيج من الدهون المشبعة، والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة.

بات استخدام زيت جوز الهند مألوفًا بفضل قيمته الغذائية العالية، إذ يحتوي على دهون مشبعة تجعله أكثر تحملاً لدرجات مرتفعة من الحرارة على عكس زيوت صحية أخرى. ويمكن استبدال الزيوت النباتية الرائجة في الطهي مثل زيت دوار الشمس، بزيت جوز الهند من دون الإخلال بالوصفة سواء الأطباق الرئيسية أو الحلويات.

ويحتوي زيت جوز الهند على رائحة ومذاق طيب ربما لا يناسب جميع الوصفات، ولهذا ينصح بتوظيفه في الأطباق الهندية والآسيوية أكثر؛ لأنه يخلق مذاقًا متجانسًا ولتحقيق أفضل مذاق يفضّل عدم المبالغة في تسخين زيت جوز الهند على درجات حرارة عالية؛ حتى لا يتعرض للاحتراق، من ثم يؤثر على المذاق».

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