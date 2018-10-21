عصائر تفقدك 5 كيلو من الدهون

عصير الجريب فروت لحرق الدهون

عصير البطيخ

يعتبر عصير البطيخ من اسهل العصائر من حيث طريقة التحضير كما أنه يحتوي على الكثير من العناصر التي تفيد الجسد والتي تساعد في حرق الدهون المتراكمة بالجسم بسهولة حيث يحتوي البطيخ على نسبة كبيرة من الماء والتي تحتل نسبة 91% منه مكوناته، لهذا فانه يعتبر من أكثر العناصر الطبيعية التي تتميز بانخفاض السعرات الحرارية به، كما أنه يعتبر من أقوى العناصر المرطبة للجسم بالإضافة لإحتوائه على الكثير من الفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة التي تكافح السرطان.

عصير الجريب فروت

يمكن استخدام ثمرتين من الجريب فروت أو البرتقال وثمرة من اليوسفي ونصف ثمرة من الخيار مقطعة إلى شرائح و2 لتر من الماء مع ورقتين من أوراق النعناع الطازج والقليل من الثلج في صنع عصير فواكه حامض لحرق الدهون بسهولة، يتم تحضير العصير عن طريق وضع كافة المكونات السابق ذكرها في الماء ونقعها لمدة ساعتين ثم يتم تناولها بدون اضافة سكر أو عسل.

عصير الليمون

يعتبر عصير الليمون من أقوى المشروبات التي تساعد في عملية حرق الدهون بسهولة وفعالية قصوى، ولكن يشترط أن يكون عصير الليمون خال تماما من السكر أو العسل للحصول على نتائج رائعة، كما أن عصير الليمون له العديد من الفوائد الأخرى التي يمد الجسم بها حيث يساعد على طرد السموم من الجسم ومكافحة البكتيريا خاصة من الكبد والذي يعتبر الجهاز الاساسي لعملية الايض أو التمثيل الغذائي للدهون، كما إنه يساعد على تحفيز عمل انزيمات الكبد والتي تساعد في التخلص من السموم مما يساعد في تحسين وظائف الكبد.

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