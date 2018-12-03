عصائر ومشروبات ساخنة ترفع ضغط الدم

من العصائر التي ترفع ضغط الدم عصير الليمون

ارتفاع ضغط الدم من المشاكل الصحية التي يصاب بها الكثيرون، ويقصد بارتفاع الضغط أي زيادة تدفق الدم بداخل جدران الأوعية الدموية الناقلة للدم، وفي الأغلب فإن ضغط الدم المرتفع يشير للعديد من المشاكل الصحية بعضها وراثي وبعضها مكتسب بسبب طبيعة العيش في الوقت الحالي ومشاكل السمنة والضغط النفسي والتوتر.

ومن العصائر التي ترفع ضغط الدم:

1- شراب العرقسوس: لاحتوائه على مادة الكورتيزول الطبيعية.

2- عصير الليمون: لقدرة هذا العصير على تعزيز كميّة السوائل في الجسم.

3- عصير الرمان الطبيعي: لأنّه يقي الدم من التخثر، حيث يعمل كعمل الأسبرين.

4- عصير البنجر: لاحتوائه على كمياتٍ كبيرة من الحديد، الأمر الذي يعزّز قوة الدم.

أما المشروبات الساخنة التي ترفع ضغط الدم:

- القهوة: والسبب في ذلك أنّها تحتوي على الكافيين الذي يرفع الضغط. الشاي: فهو يحتوي على الكافيين بشكلٍ أساسي، لذلك يُنصح الشخص الذي يعاني من انخفاض ضغط الدم بشرب فنجان من الشاي في الصباح الباكر.

- الماء: فهو يعتبر من أهمّ المواد التي ترفع ضغط الدم، حيث إنّ شرب لترين من الماء بشكلٍ يومي يحافظ على رطوبة الجسم وبالتالي منع حدوث الجفاف، والوقاية من انخفاض ضغط الدم، من خلال قدرته على المحافظة على الدورة الدموية نشيطةً.

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