عصابة الرأس تتربع على عرش موضة 2020

عصابة الرأس هي أكسسوار شعر سهل وضعها خصوصاً في فصل الصيف، وهو يليق بجميع ستايلات النساء لأنه يجعل من طلّة الشعر أكثر جمالاً.

كيف نضع عصابة الشعر على الرأس ؟

- وضعها كعمامة قريبة من الجبين وسحب الشعر كذيل الحصان أو تمشيطه كضفيرة.

- ربطها حول الشينون وهي من اشهر تسريحات هذا الموسم ، من الممكن اعتماد أيضا ذيل الحصان أو كعكة الشعر التي تمنحك طلّة بوهيمية .

- ربطها حول الراس على طريقة الريترو .

- امزجي عصابة الرأس مع الضفائر فهناك العديد من التركيبات الممكن تنفيذها،مثل الضفائر التاج ، عصابة رأس طويلة مربوطة على شكل رباط للرأس تتداخل مع الضفيرة الطويلة .

في التسعينيات عادت عصابات الرأس وأطواق الشعر بقوة إلى ساحة الموضة، وبدأ المصممون في اعتمادها كإكسسوار رئيسي في مجموعاتهم وبدأوا يبتكرون عصابات رأس وأطواق شعر أنيقة وعصرية.

عصابة رأس مبطنة تحل محل مشبك الشعر أو الدبابيس الأكثر رواجاً في 2020، فالموضة ليس لها حدو، زيّن أكسسوار الشعر هذا رؤوس الفاشينيستا في شوارع الموضة العالمية، حتى أصبح واحد من أجمل تسريحات الشعر في أسابيع الموضة.

وأكثر ما يمّيز أكسسوار الشعر هذا، أنه يتلاءم مع كافة تسريحات الشعر المرفوعة والمنسدلة، ويعززها مهما كانت بسيطة، كما يعتبر مثالياً وربما بديلاً عن رفع الشعر على شكل ذيل حصان أو فقط لنبعد خصلات الشعر المنسدلة.





وتنتشر عصابات الرأس المبطنة المصنوعة من الساتان وتبدو أنيقة للغاية مع إطلالاتك الكاجوال، فيما تلك المخملية تضفي لمسة من الرقيّ المستوحاة من التسعينيات، أو تلك المرصعة بالأحجار فتلعب دوراً رئيسياً في إطلالاتك الرسمية، حيث تحول اللوك من بسيط إلى فخم في خطوة واحدة فقط.

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