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لأناقتك في موسم صيف 2020 على الشاطئ تألقي بالكاش مايوه 

منشور 14 حزيران / يونيو 2020 - 07:00
لا تكتمل إطلالتك الشاطئية دون الكاش مايوه الخفيف
لا تكتمل إطلالتك الشاطئية دون الكاش مايوه الخفيف

مع ارتفاع حرارة أشعة الشمس أنتِ بحاجة يا عزيزتي لقطعة خفيفة من الملابس البحرية تحميك من الإحتراق وتمنحك الشعور بالراحة، وهذا ما يوفره لك الكاش مايوه الذي يعتبر الخيار الأمثل للكثير من الفتيات على الشاطئ.

الذهاب إلى البحر لقضاء على الشواطئ من أهم مُتع فصلي الربيع والصيف، ولكن سيدتي لا تكتمل إطلالتك الشاطئية دون الكاش مايوه الخفيف والتي ترتدى فوق المايوه بألوان تتماشى معه.

"موقع البوابة" يقدم لكِ مجموعة مميزة من الكاش مايوه من فيكتوريا سيكريت بألوان وقصات متنوعة اختاري منها ما يناسبك!

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