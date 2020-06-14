لأناقتك في موسم صيف 2020 على الشاطئ تألقي بالكاش مايوه 

مع ارتفاع حرارة أشعة الشمس أنتِ بحاجة يا عزيزتي لقطعة خفيفة من الملابس البحرية تحميك من الإحتراق وتمنحك الشعور بالراحة، وهذا ما يوفره لك الكاش مايوه الذي يعتبر الخيار الأمثل للكثير من الفتيات على الشاطئ.

الذهاب إلى البحر لقضاء على الشواطئ من أهم مُتع فصلي الربيع والصيف، ولكن سيدتي لا تكتمل إطلالتك الشاطئية دون الكاش مايوه الخفيف والتي ترتدى فوق المايوه بألوان تتماشى معه.

"موقع البوابة" يقدم لكِ مجموعة مميزة من الكاش مايوه من فيكتوريا سيكريت بألوان وقصات متنوعة اختاري منها ما يناسبك!

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