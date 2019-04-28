عصرية محتشمة.. انطلاق ماركة "فيرونا كولكش" لأزياء المحجبات (صور)

في عالم الأزياء والموضة، كثيرًا ما تكون الصيحات الجريئة هي الطاغية، وفي حين أنه لا مشكلة في ذلك وأن لكل شخص ذوقه، إلا أنه أحيانًا ما تعاني المحجبات أو المحتشمات في رحلة البحث عن أزياء تناسبهن، تكون مواكبة للموضة ولكن تناسب مبادئهن ومعاييرهن، وألا تكون كاشفة.

وعلى الرغم من أن الأمر قد يبدو كمهمة صعبة، إلا أنه مؤخرًا، بدأت العديد من الماركات والمتاجر بأخذ معايير المحجبات والمحتشمات في الاعتبار وتقديم قطع جذابة مواكبة للموضة غير كاشفة.

ومن بين مختلف الماركات، اهتمت ماركة "فيرونا كولكش" بتلك المعايير، ومنذ بداية انطلاقها في 2015، تسعى فيرونا كولكش إلى تقديم قطع محتشمة ذات تصميم عصري وبأسعار معقولة، في محاولة لإيصال رسالة قوية لعالم صناعة الأزياء.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، يبدو أن "فيرونا كولكش" نجحت في إيصال رسالتها، حيث إنه وفي واقعة مميزة، انطلقت الماركة على موقع أسوس الشهير أمس الثلاثاء.

هذا وقال حسن موجي، مدير "فيرونا كولكش": "تعد شراكتنا مع موقع أسوس بمثابة علامة فارقة بالنسبة لفيرونا وصناعة الأزياء المحتشمة، كما اخترنا مجموعتنا الجديدة المُقدمة على أسوس بعناية فائقة، ونحن متحمسون للغاية بشأن ما ستقدمه لنا هذه الخطوة من فرص".

ومع انطلاق "فيرونا كولكش" على أسوس، قدمت الماركة أحدث مجموعة لها لشهر أبريل 2019، والتي تتضمن تصميمات عصرية وأنيقة لا تخلو من الجاذبية، تتنوع بين العباءات والقطع ذات الحجاب، بالإضافة إلى تصاميم عصرية محتشمة من التوب والفساتين والبنطلونات أيضًا.

المزيد من إطلالات المشاهير:

من ديبيكا بادوكون إلى عليا بهات.. إليكِ نجمات بوليوود المهووسات بالحقائب الباهظة (صور)

كيف نجحت تلك النساء في هزيمة الشيخوخة وأصبحن أكثر جمالا في الستين من عمرهن (صور)