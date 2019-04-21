كيف نجحت تلك النساء في هزيمة الشيخوخة وأصبحن أكثر جمالا في الستين من عمرهن (صور)

قد يظن البعض أن سن الستين هو خريف العمر، وأن النهاية قد أذنت إلا أن الأمر ليس كذلك دائمًا، حيث نشرت صحيفة "ذا صن البريطانية" قصة 3 سيدات شعرن مع التقدم في العمر بأنهن أفضل حالاً ويتمتعن بحالة صحية أفضل من ذي قبل، حيث قمن بنشر صور لهن ما بين فترتي الشباب والكبر حازت على إعجاب متابعينهن؛ لأن مظهرهن رائع بالنسبة لعمرهن.

كلوريان كيلي، مقدمة البرامج الأسكتلندية الشهيرة، أدهشت معجبيها بصورتين إحداهما وهي تقترب من عمر الستين، والأخرى وهي تبلغ من العمر 33 عاما، ومن الواضح أنها تزداد جمالاً وحيوية مع التقدم في العمر، ومن ثم بدت لورين سعيدة ببلوغها الستين وتقول "أشعر أنني في مرحلة جديدة من العمر ولدي معلومات وخبرة أكثر من قبل، لكننا كسيدات يجب أن نولي اهتماما كبيرًا بمظهرنا فعندما كنت طفلة كانت السيدات في عمر الستين لديهن نفس المعطف الرمادي وحقيبة التسوق، أما أنا والعديد من السيدات لا يبدو علينا الكبر فأنا سعيدة ببلوغي هذه المرحلة".

فيما نشرت المحررة نيكي واتكينز صورا لثلاث سيدات يتمتعن بمظهر جميل لاتوحي بأنهن في الستين من العمر.

الصورة الأولى للمصورة الفوتوغرافية إليزابيث فيسر، التي تبلغ الستين من العمر، وتبدو في أفضل حالاتها، وتعتقد أن طموحها وحبها لذاتها إضافة لجيناتها الجيدة هما السبب فيما تبدو عليه الآن، وأنها تشعر بنكهة جديدة للحياة مع كونها عزباء وليس لديها أطفال، فهي الآن أمرأة ناضجة وتحرص على رياضة المشي لتحافظ على وزنها وترفض الشعور بالشيخوخة، مما ينعكس على جسدها.

وتقول إليزابيث إنها لم تعد تهتم بالأزياء وأحدث الصيحات هي فقط ترتدي ما تجده يناسبها ويظهرها بشكل جميل.

الحالة الثانية هي عارضة الأزياء باتريشيا بيرس، والتي بعد 15 عاماً من تدريس اللغة الإنجليزية بدأت حلمها كعارضة للأزياء وهي في الأربعين من العمر وأم لطفلين، حيث عانت من السمنة في فترتي العشرينيات والثلاثينيات من عمرها.

وتقول إنها عندما رأت صورة لها وهي في الثلاثين من العمر وجدت نفسها تبدو كبيرة في السن ومظهرها سيء، وكانت خائفة من بلوغ الستين، لكنها اتخذت قراراً بأن كل ذلك يجب أن يتغير قبل بلوغها الستين.

بعد تحذير الأطباء لها بأنها عرضة للإصابة بالشلل فقدت الكثير من الوزن وأصبحت ترتدي ملابس ضيقة بعد أن قضت عمرها تختبئ وراء الملابس الفضفاضة، وتقول إنها تشعر بحال أفضل الآن وتعيش أفضل مرحلة عمرية.

المثال الثالث هي وكيلة المشتريات جين أونسوورث، والتي عانت من السمنة، وكانت ترتدي مقاساً كبيراً وصدمت من مظهرها عندما نظم لها زوجها حفلة مفاجئة لعيد مولدها، فقررت تغير حياتها قبل بلوغها الستين.

وقالت إن السبب الرئيسي الذي دفعها لتغيير حياتها هي رغبتها برعاية ابنتها، وأنها الآن تشعر بأن الستين هي أفضل مرحلة عمرية مرت عليها، وأنها تبدو أفضل عما كانت تبدو عليه في الثلاثينيات.

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