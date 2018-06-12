عصير البطيخ مع النعناع

يُعتبر البطيخ من الفاكهة الصيفيّة التي يحرص عدد كبير من الناس على تناولها، وينتمي البطيخ إلى النباتات صاحبة الأغصان المُمتدّة والتي تعمل بدورها على إنتاج ثمار اسطوانيّة الشكل أو كرويّة ذات اللون الأخضر الفاتح أو الأخضر الداكن، واللب الأحمر المُنتشر فيه البذور البيضاء في لبّها والسّوداء في قشرتها.

يقدم لكم مطبخ البوابة طريقة تحضير عصير البطيخ مع النعناع:

المقادير:

- ربع ضّمة من أوراق النعناع النّظيفة.

- مُكعّبات من الثلج.

- كيلوغرام من البطيخ الأحمر.

طريقة التّحضير:

- أولاً من بعد تقشير البطيخ نقوم بتقطيعه إلى قطع مُتوسّطة الحجم، مع الحرص على إزالة البذور المُتواجدة فيها.

- ننتقل من بعد ذلك لوضع قطع البطيخ في الخلاط مع إضافة أوراق النعناع والثلج، ومن ثمّ الخلط بشكل جيّد وذلك لمدّة دقيقتين من الوقت.

- عند الانتهاء نسكب عصير البطيخ في كوب التقديم مع تزيينه بالنعناع، ونُقدّمه مُباشرةً.

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