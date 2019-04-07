للبطيخ فوائد كثيرة على الصحة، تعرف عليها!

يقي البطيخ من الأمراض السرطانية وأهمها سرطان البروستات

في فصل الصيف نلجأ لتناول بعض الفواكه التي تفيد الجسم وترطبه وتنعشه وتقلل من حرارة الصيف، ومنها البطيخ.

وبجانب طعمه اللذيذ، فإن للبطيخ فوائد كثيرة على الصحة، نبرز أهم 7 فوائد منها بحسب "CNN".

1- تزويد الجسم بالسوائل: يُزود البطيخ الجسم بالسوائل والماء، ويُعتبر البطيخ مدرًا طبيعيًا للبول، ما يساعد في تنظيف الكِلى.

2- يقي البطيخ من الأمراض السرطانية، وأهمها سرطان البروستات، وذلك لوجود مضادات الأكسدة به، وأهمها الليكوبين، المعروف بمحاربة الشوارد المؤذية لخلايا الجسم والمسببة للسرطان. ويرتبط الليكوبين، بتقوية العظام.

3- البطيخ غني بفيتامين "سي" الذي يقوي المناعة والنشاط الذهني ويساعد في الشفاء من الإصابات، ما يجعله الفاكهة المثالية للأطفال. ويُعتبر البطيخ فاكهة رائعة لصحة العينين بسبب احتوائه على فيتامين "أي".

4- يحمي شباب البشرة ووقايتها من التجاعيد، بسبب مضادات الأكسدة التي تحارب العناصر المسببة لشيخوخة الخلايا، وفيتامين "سي" المسؤول عن بناء الكولاجين في البشرة.

5- أثبت البحوث أن البطيخ يساعد في شفاء التشنجات وآلام العضلات التي تسببها التمارين الرياضية القاسية، وقد تبين أن الرياضيين الذين تناولوا نصف ليتر من عصير البطيخ قبل تدريباتهم الرياضية شعروا بتشنج أقل في العضلات، وانخفض معدل دقات القلب.

6- يحسن وظائف القلب والشرايين وتقليل ضغط الدم. ويحتوي قشر البطيخ على مادة السيترولاين التي تحسن من وظائف الشرايين وتخفض ضغط الدم، وتحارب تكدس الدهون في الجسم.

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