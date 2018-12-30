مشروب سحري يعالج الإمساك بكفاءة.. جربه الآن

يعتبر الشعور بـ”الإمساك”، من المشكلات المزمنة لدى البعض، التي يصعب مواجهتها، لتكرارها بشكل مرهق، وهو ما يستدعي الحصول على وصفات طبيعية لإيجاد حل، خاصة أن الأدوية لا تحقق النجاح المطلوب في كل مرة.

ومن بين الطرق، التي يمكن الا عتماد عليها، في مواجهة مشكلة الإمساك، تناول عصير التين المجفف، بعد وضعه في الماء طوال الليل، وتناوله مرتين، كل يوم.