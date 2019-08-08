أكثري من تناول هذا العصير لعلاج نقص الحديد!

أوضح خبير التغذية شتيفان كابيش أنه يتعين الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد تناول كوب من عصير البرتقال مع وجباتهم الغذائية، وعلل الخبير بالمعد الألماني للتغذية ذلك بأن فيتامين "ج" يعزز من امتصاص الحديد في الدم.

ومن ضمن الخيارات الأخرى أنه يمكن تناول عصير الليمون مع شرائح اللحم، والسلطة والفلفل الطازج مع شوربة العدس.

وأضاف الخبير الألماني أنه من الأفضل للأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد الانتظار بعض الوقت قبل تناول الشاي والقهوة بعد الطعام، نظراً لأن الشاي الأسود واللبن والشمندر قد يحد من امتصاص الحديد في الدم.

وبالإضافة إلى ذلك ينبغي تناول مركبات الكالسيوم والمغنيسيوم على فترات ما بين الوجبات الغذائية.

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