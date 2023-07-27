إنّ كنت ترغبين بتحضير عصير سهل وشهي باللون الوردي بمناسبة انطلاق عرض فيلم باربي، تعلمي اليوم طريقة سهلة في منزلك لتحضير عصير الباربي خطوة بخطوة وشاركيه مع عائلتك وأطفالك في الأجواء الحارة واستمتعي بمشروب لذيذ ومنعش:

عصير باربي

مقادير عصير باربي

-2و1\2 كوب من السكر.

-كوب من عصير الليمون المنعش.

- 1و1\2 كوب عصير من التوت البري.

-5 أكواب من الماء البارد.

-شرائح من الليمون للتزيين.

طريقة تحضير عصير باربي

أولاً ذوبي السكر في كوب من الماء وضعيه على النار الهادئة واتركيه حتى درجة الغليان.

ثم ارفعيه عن النار واتركيه جانباً حتى يبرد.

ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعة.

في وعاء ضعي الكمية المتبقية من الماء واسكبي عصير التوت ثم أضيفي إليه شراب السكر.

ثم حركي المزيج واخلطيه جيداً.

وأخيراً قدمي العصير بإضافة مكعبات الثلج وزيننيه بشرائح الليمون، وصحتين وعافية.

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