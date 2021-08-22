علاجات منزلية فعالة للتخلص من مشاكل تساقط الشعر الموسمي

مع تغيير المواسم، يعانى الجميع من مشاكل مختلفة بالبشرة والشعر، ومن بين أبرز مشاكل الشعر هي مشكلة التساقط، حيث يصبح الشعر هشاً وضعيفاً، مما يجعله أكثر عرضة للتكسر. ولحسن الحظ، هناك العديد من العلاجات المنزلية التي تم استخدامها على مر العصور لإدارة تساقط الشعر. لذلك إذا كنت أحد أولئك الذين يعانون من تساقط الشعر، يمكنك تجربة هذه العلاجات للحصول على خصلات شعر صحية بشكل طبيعي:

عصير البصل

على الرغم من رائحته الكريهة، فإن البصل علاج طبيعى فعال للشعر. ما عليكي سوى فرم بصلة جيداً لاستخراج عصيرها. الآن استخدمى قطعة قطن لوضع العصير على فروة رأسك. اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء. يمكنك استخدام هذه الطريقة مرتين في الأسبوع. وللتخلص من تلك الرائحة، يمكنك وضع بعض بتلات الورد أو ماء الورد للتخلص من رائحة البصل السيئة.

الصبار

يوفر هذا النبات الطبي العديد من الفوائد العلاجية للجلد والشعر والأمعاء. ولعلاج مشكلة تساقط الشعر الموسمي، يمكنك تطبيق تلك الطريقة. أولاً؛ ضعى جل الصبار على فروة رأسك واتركه لمدة ساعة تقريبا. بعد ذلك، اشطفيه بالماء الفاتر، لن يساعدك فقط في حل مشكلة تساقط الشعر، بل يساعد الصبار أيضاً على تهدئة فروة رأسك.

الكركديه

من كان يعلم أن هذه الزهرة الجميلة ذات الألوان الزاهية، الموجودة بسهولة في حدائقنا، رائعة لشعرك. ما تحتاجه هو أوراق زهرة الكركديه، وطحنها لعمل معجون وإضافة اللبن الرائب لعمل قناع ناعم، ثم قومى بعد ذلك بوضعه على فروة رأسك واتركيه لمدة ساعة. بعد ذلك، اشطفه بالماء الفاتر. يمكنك استخدام هذا العلاج مرة أو مرتين في الأسبوع.

التدليك بالزيت الساخن

بقدر ما هو جيدا للحصول علي بعض الراحة والاسترخاء، فإن التدليك بالزيت الساخن مفيد أيضاً لعلاج مشكلة تساقط الشعر. ما عليكي سوى أخذ بعض قطرات من زيت جوز الهند وإضافته إلى بذور الحلبة (المعروفة أيضاً باسم الميثي )، ثم قومى بتسخينهما وضعيها على شعرك. اتركى هذا الخليط طوال الليل واغسله بالشامبو في صباح اليوم التالي. يمكنك أيضاً إضافة بذور الكمون الأسود إلى الزيت بدلاً من الميثي.

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