علاجات منزلية لحالات التسمم الغذائي

غالبا ما يحدث التسمم الغذائي بسبب التعامل غير السليم وغير الصحي مع الطعام، مما قد يؤدي إلى تكاثر البكتيريا الضارة وانتشارها، وأثبتت الدراسات أن الآلاف من حالات الإنفلونزا المفترضة هي في الواقع حالات تسمم غذائي تظهر أعراضًا مشابهة مثل آلام البطن والحمى.

ووفقا لموقع "فاكازا نيوز"، عندما يعاني الإنسان من التسمم الغذائي، يفقد جسمه كمية أكبر من الماء من المعتاد، ولذلك يجب أن يعوضها بتناول كمية جيدة من السوائل وتجنب الأطعمة الصلبة.

وبدلاً من الهرع إلى الطبيب على الفور، يمكنك بدء علاجك في المنزل ببعض المكونات التي غالبا ما تكون متوفرة في جميع المطابخ والتي نسردها فيما يلي:

خل التفاح

يخفف خل التفاح من أعراض التسمم الغذائي المختلفة، ويمكن أن يهدئ بطانة الجهاز الهضمي ويقتل البكتيريا، مما يمنحك راحة فورية، وكل ما عليك فعله هو خلط ملعقتين كبيرتين من خل التفاح في كوب من الماء الساخن وشربه قبل تناول طعامك.

الليمون

يتميز الليمون بخصائص مضادة للالتهابات والفيروسات والبكتيريا، ولذلك يمكن أن يمنحك راحة فورية، حيث يساعد الحمض الموجود في الليمون على قتل البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي، ويمكنك الاستفادة منه من خلال أضافة قليل من السكر إلى ملعقة صغيرة من عصير الليمون وشربه مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

الكمون

يمكن لبذور الكمون أن تخفف من آلام البطن والتهاب المعدة الناتجة عن التسمم الغذائي، وهذا من خلال غلي ملعقة صغيرة من بذور الكمون في كوب واحد من الماء، أضافة ملعقة صغيرة من عصير الكزبرة الطازج والقليل من الملح، شرب الخليط مرتين في اليوم لبضعة أيام.

العسل

يحتوي العسل على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، والتي يمكن أن تكون فعالة في علاج عسر الهضم وأعراض التسمم الغذائي الأخرى، ويمكنك تناول العسل كعلاج طبيعي في شكله النقي أو إضافته إلى الشاي.

أوراق الريحان

يساعد الريحان على تهدئة آلام البطن الناتجة عن التسمم الغذائي، بسبب خصائصه المضادة للميكروبات، ويمكنك الحصول على فوائده من خلال شرب عصير الريحان مع ملعقة كبيرة من العسل عدة مرات في اليوم.

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