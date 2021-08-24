انفجار القولون: الأسباب، الأعراض، طرق العلاج

انفجار القولون هو انفجار جزء من القولون، القولون جزء من الجهاز الهضمي يتكون من أنبوب طويل، وقد لا يكون التوتر هو السبب الرئيسي لتهيج القولون، ولكنه يحدث عندما يكون لديك واحدة من هذه المشاكل.

أسباب انفجار القولون

الإصابة بتقرحات مزمنة في جدار القولون.

الإصابة بسرطان القولون.

عدم قيام الجهاز الهضمي بعمله بصورة طبيعية نتيجة لحدوث انسداد مفاجئ للأمعاء ما يؤدي إلى إضعاف حركة الأمعاء وعدم مرور الأطعمة والسوائل بشكل طبيعي.

وجود التصاقات في القولون تحدث غالبا بعد العمليات الجراحية؛ لاستئصال جزء من القولون، وقد يتفاقم الأمر بعد فترة ويتسبب في انفجار الأمعاء، ومشاكل خطيرة وآلام في المستقيم.

أعراض انفجار القولون

الشعور بآلام شديدة في البطن لدرجة أنها تصبح غير قابلة للمس.

شعور الشخص برغبة في الصراخ من شدة الألم.

الشعور بالانتفاخ، والغازات.

ارتفاع في درجة الحرارة.

علاج انفجار القولون

علاج انفجار القولون يتمثل في إجراء عملية جراحية؛ لاستئصال البراز المتراكم لدى المريض والتخلص من كل الرواسب تمامًا.

بعد ذلك يتم استئصال الجزء المنفجر في القولون، ويمكن القيام بإعادة توصيله للأمعاء مرة أخرى أو تغيير مسار لفتحة الإخراج خارج جدار البطن.

والجدير بالذكر، تعرض الفنان نضال الشافعي لأزمة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة، وأكدت زوجة نضال الشافعي في تصريحات صحفية أنه أجرى جراحة اليوم بأحد المستشفيات، نتيجة انفجار جزء في القولون ليجري أشعة، وعلى إثرها أجرى الطبيب المعالج له جراحة في القولون.

وتابعت الزوجة موضحة الحالة الصحية وقالت أن بسبب الضغط النفسي حدث إنفجار في أحد الزوائد الموجودة في القولون مما أحدث ثقب به ولذلك تم استئصال جزء من القولون ومن المفترض أن يخضع لجراحة أخرى بعد شهر.

وفي التفاصيل، ذكرت زوجة نضال الشافعي أن ما حدث مع زوجها شيء غريب ناتج عن شعوره بالغضب بسبب تعرضه لعدم مصداقية في فيلمه الجديد "ميني بار"، في عدد من النواحي منها حجم الدور وحقوقه المادية ومواعيد التصوير.

وتابعت زوجة الفنان المصري أن بعد انصرف نضال من موقع التصوير شعر بانفجار بالقولون، وكان يعاني نضال من زوائد على القولون. وبعد مراجعته للطبيب وإجراء التحليل لازمة تيبن أن حدث فعلًا انفجار ونتج عنه ثقب في القولون.

وطمأنت زوجة نضال الشافعي الجمهور عن صحته زوجها وقالت أن حالته الصحية مستقرة وبدأت بالتحسن بعد أن أجرى عملية استئصال لجزء من القولون.

إنقاص الوزن: 8 طرق سهلة لإذابة دهون البطن

التهاب رئوي جرثومي: الأسباب، الأعراض،المضاعفات، العلاج