علاجات منزلية للسيطرة على إسمرار اليدين

مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، تؤدي الحرارة إلى جفاف البشرة وتعمل الأشعة فوق البنفسجية الناتجة عن الشمس في إسمرار الجلد، كما يزيد التسمير من خطر الشيخوخة المبكرة، وقد يكون من الصعب حماية أيدينا من الأشعة الضارة.. وفيما يلي بعض العلاجات المنزلية للسيطرة على إسمرار اليدين:

الزبادي والكركم

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك الذي يعمل على تفتيح البشرة وترطيبها، كما يعمل الكركم على تحسين لون البشرة غير المتكافئ، ويمكنكِ تحضير قناع عن طريق اضافة كوب من الزبادي وإضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، و امزجيهم معًا وضعيه على يديكِ واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء.

عصير الليمون

يحمي فيتامين سي على عصير الليمون، خلايا الجلد من الأشعة فوق البنفسجية، قومي بنقع يديكِ في عصير الليمون الدافئ لمدة 15 دقيقة تقريبًا، ثم اشطفي يديك بالماء البارد وتأكدي من ترطيب بشرتك بعد ذلك؛ لأن عصير الليمون يمكن أن يسبب جفاف البشرة.

معجون اللوز

يحتوي اللوز على الفيتامينات التي تحمي البشرة وتحسن صحة الجلد، قومي بصنع مزيج مكون من 5 إلى 6 حبات من اللوز وانقعيه طوال الليل و امزجي اللوز بكمية صغيرة من الحليب لعمل عجينة، ثم ضعي العجينة واتركيها طوال الليل واغسليها بالماء النظيف.

خشب الصندل و مسحوق الكركم

خذي ملعقتين صغيرتين من مسحوق خشب الصندل والكركم واخلطيه جيدًا، ثم أضيفي قطرتين أو ثلاث من ماء الورد واخلطيهم معًا لصنع عجينة سميكة، وضعي العجينة على يديك واتركها لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء النظيف، وستعمل هذه العجينة على تحسين بشرة الجلد وعلاج المناطق المتضررة.

جل الصبار

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في جل الصبار على حماية خلايا الجلد من التلف وتساعد في إزالة الاسمرار، وقومي بوضع الصبار على يديك واتركيه طوال الليل واغسليه بالماء الفاتر صباحًا.

الخيار

يحتوي الخيار على الفيتامينات التي ترطب البشرة وتستعيد التوهج المفقود، ثم اضيفي الخيار مع عصير الليمون، وضعيه على يديكِ واتركيها لمدة 30 دقيقة قبل شطفها.

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