جميلة البوابة: 5 طرق تجميل قوية بمكونات غريبة

في بعض الأحيان عندما تعطينا الحياة مسامًا مسدودة ودوائر مظلمة ، فكل ما نحتاجه هو بعض المكونات الغريبة التي تنقذنا...

يمكن أن تساعدك هذه الاختراقات في جعل أسوأ ميزة لديك أفضل ما لديك ويمكن أن تساعد بشكل فعال في جعل بشرتك ناعمة ونضرة. ألا تشعرين بالفضول لمعرفة ما هي هذه المكونات الغريبة والفعالة؟ ها أنت ذا:

1. انسداد المسام

- خذي 5-6 أقراص من الفحم النشط في وعاء فارغ وأضيفي 2 ملعقة كبيرة من الجيلاتين و 3 ملاعق كبيرة من الماء الساخن.

- اخلطي جميع المكونات بخفة ثم ضعي الخليط على المنطقة المصابة بفرشاة. وتقشير الماسك السريع والسهل أصبح جاهزًا.

2. الكعب الجاف

- خذ حبة كبيرة من الأسبرين واسحقها باستخدام شوبك حتى يتحول إلى شكل مسحوق ناعم. أفرغي مسحوق الأسبرين في وعاء صغير وأضيفي ملعقة صغيرة من مسحوق حامض الستريك وملعقة كبيرة من الماء الساخن.

- اسكبي الخليط في كيس بلاستيكي وضعي قدمك بداخله ثم غطيه بالجوارب. اتركي هذا لمدة 15 دقيقة وستلاحظين أن بشرتك القديمة ستبدأ في التقشير في غضون 5-7 أيام إذا كنت تفعل ذلك يوميًا. قومي بتمزيق هذا الجلد القديم بسلاسة وستحصلين على كعبك الناعم مرة أخرى.

3. بثرة ضخمة

-قطعي قطعة من الثوم إلى نصفين وابدئي في وضعها مباشرة على البثور. اتركيها هناك لمدة 5 دقائق وسترين نتائج فورية.

4. قشرة الرأس

- احضري بصلة واحدة واستخدمي مصفاة وملعقة لاستخراج كل ما تستطيعين من عصير البصل. اخلطي عصير البصل مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة من زيت الأرقطيون.

- استخدمي زجاجة رذاذ لتطبيق هذا المزيج على فروة رأسك جيدًا لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بشامبو خفيف.

5. تساقط الشعر

- اخلطي ملعقة كبيرة من خميرة الخباز وملعقتين كبيرتين من الماء الساخن وقلبيها باستخدام شوكة. ثم أضيفي ملعقة كبيرة من العسل وملعقة صغيرة من الزيت المفضل لديك وملعقة كبيرة من الفودكا وصفار بيضة واحدة.

- اخلطيهم جميعًا جيدًا واسكب الخليط في زجاجة رذاذ لمزيد من الاستخدام.

- ضعي هذا الخليط على فروة رأسك ومشط شعرك في نفس الوقت. اتركيه لمدة 1-2 ساعة ثم اغسليه باستخدام شامبو وبلسم معتدل.

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