ما هي العصائر التي يمكن أن تساعد في علاج الإمساك ؟

هل تواجه صعوبة في حركة الامعاء؟ قد تكون مصابا بالامساك. على الرغم من أن عدم ممارسة الرياضة ، واستخدام بعض الأدوية ، والعوامل الأخرى يمكن أن تلعب دوراً في الإمساك ، يمكنك علاج هذه المشكلة من خلال التغييرات الغذائية. أحد التغييرات الغذائية هو شرب المزيد من السوائل ، مثل عصائر الفاكهة. أفضل خيارات عصائر الفاكهة هي تلك التي تحتوي على نسبة عالية من السوربيتول والألياف.

ما هو الإمساك؟

وفقا لمايو كلينيك ، يتم تعريف الإمساك على أنه أقل من 3 حركات أمعاء في الأسبوع. حتى إذا كنت تذهب إلى الحمام بانتظام ، إذا كنت تواجه صعوبة في الاخراج ، فقد تكون علامة أخرى على هذه الحالة.

كيف يمكنك علاج مشكلة الإمساك ؟

تساعد العصائر على شفاء الإمساك. ولكنها ليست مفيدة لجميع الفئات العمرية ، وخاصة الرضع. دعونا نتعلم ما الذي يسبب الإمساك.

هناك العديد من العوامل المسببة للإمساك. العامل الأساسي هو عدم وجود نظام غذائي مناسب وممارسة الرياضة. إذا كان النظام الغذائي الخاص بك خال من السوائل والألياف ، فهذا يعني بأنك مصاب بالإمساك. أيضا ، عدم الحصول على ما يكفي من التمارين يؤدي إلى تباطؤ حركات الأمعاء.

إذا قمت بإضافة الألياف والسوائل إلى نظامك الغذائي ، وقمت بالتمارين ، فسوف تلاحظ تحسنًا في حركات الأمعاء في غضون بضعة أيام. ولكن ، إذا لم تجد أي تغييرات بعد إجراء هذه التغييرات في نمط الحياة ، فقد يكون هناك بعض الأسباب الكامنة وراء الإمساك ، مثل بعض الأدوية مثل مكملات الحديد ، قصور الغدة الدرقية ، الحالات العصبية ، وأكثر من ذلك. هذا هو الوقت الذي يجب عليك استشارة طبيبك من أجل التشخيص السليم والأدوية.

أفضل 5 عصائر لعلاج الإمساك

عصير التفاح

عصير العنب

عصير الخوخ

عصير البطيخ