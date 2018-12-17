خلطات مجربة ومضمونة لعلاج البشرة الجافة

الماسكات هي أسهل وأسرع طريقة للعناية بالبشرة قناع عسل النحل بالخميرة لنضارة البشرة الجافة

الماسكات هي أسهل وأسرع طريقة للعناية بالبشرة، كما أن هذه الماسكات لا تكلفك من الوقت أو المال كثيراً، لذا سنهديك مجموعة من الماسكات الطبيعية للعناية بالبشرة الجافة وترطيبها نتيجة لكثرة العوامل الخارجية التي تؤثر على جمال ونضارة البشرة الجافة.

•قناع عسل النحل بالخميرة لنضارة البشرة الجافة



المكونات:

ملعقة عسل نحل+ ملعقة حليب+ مقدار صغير من الخميرة



طريقة التحضير:

امزجي المكونات معاً مزجاً جيداً، ثم ضعي القناع على الوجه لمدة 15 دقيقة، بعدها اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

•قناع زيت الزيتون لتنظيف البشرة الجافة

المكونات:

ملعقتين زيت زيتون+ ملعقتين حليب طازج+ ملعقة دقيق+ صفار بيضة



طريقة التحضير:

امزجي البيض والدقيق والحليب معاً ثم أضيفي إليهم زيت الزيتون، ثم ضعي القناع على بشرتك لمدة 15 دقيقة بعدها نظفي وجهك بالماء الفاتر، فهذا القناع يساعد على تنظيف بشرتك والعناية بها.



•قناع الجزر لتبييض البشرة الجافة



المكونات:

عصير ثلاث جزرات+ ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون+ ملعقتين قشدة حليب+ بياض بيضة+ مقدار صغير من عصير الطماطم+ ملعقتين من الطحين



طريقة التحضير:

قومي بخلط زلال البيض مع بقية المكونات جيداً، وإذا ما كان المزيج رخواً فأضيفي له مقداراً قليلاً من الطحين، ثم ضعيه على بشرتك لمدة 10 دقائق بعدها نظفي وجهك بالماء الفاتر.

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