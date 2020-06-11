علاج الحموضة والحرقان بالأعشاب الطبيعية

حموضة المعدة الشديدة والحرقة هي إنذار بوجود مشكلة صحية كبيرة جدًا تحتاج إلى علاج طارئ وضروري، ولهذا السبب يجب الانتباه إلى سبب المشكلة الأساسي وعلاجه في أقل وقت ممكن كي لا يتفاقم الأمر وتحدث مضاعفات أكثر حدة.

وهناك طرق يتم اتباعها للتخلص من الحموضة والحرقة تتلخص في تناول عدد من المشروبات والأطعمة الطبيعية التي تحتوي على خصائص مهدئة للمعدة ومناسبة لعلاج هذه المشكلة ومنها ما يلي:

الماء:

ببساطة شديدة يعمل شرب الماء على حل مشكلة الحموضة ويجب تناول كوبين من الماء صباحا لتوازن نسبة الحموضة في المعدة.

الريحان:

يتم تناول الريحان بشكل يومي منتظم للتخلص من حرقة المعدة وجميع المشكلات الباقية.

اللبن:

الحليب الطبيعي هو أحد العناصر الغذائية المفيدة للجسم جدا ويفيد جدا في علاج مشكلة الحرقة المعدية وتخفيف حدة الأعراض الناتجة عنها.

الزنجبيل:

نبات الزنجبيل من النباتات التي تحتوي على خصائص توازن نسبة الحموضة في الجسم بشكل رائع وينصح بتناول الزنجبيل يوميا لهذا الغرض.

النعناع:

مضغ بضع ورقات النعناع الطازج يساعد بصورة مبهرة جداً على التخلص من الحموضة في الجسم وعصير النعناع ايضا يؤدي نفس الغرض.

البرتقال والأناناس:

البرتقال و الأناناس من الفواكه التي تساعد الجسم على التخلص من الحموضة بصورة كبيرة جدا مع إضافة مسحة من الملح عليها.

الفواكه والخضروات والمكسرات:

هناك عدد من الفواكه منها:(الليمون والبطيخ والموز) والخضروات ومنها: (الخيار)، والمكسرات مثل: (اللوز)، تساعد في معادلة أحماض المعدة كما أن لها فوائد صحية كبيرة جدًا.

عصير البصل:

ان تناول عصير البصل أو ماء البصل له تأثير أكثر من رائع في التخلص من حموضة المعدة وتخفيف أعراضها.

مشروب اليانسون:

يتم شرب مغلي بذور اليانسون كمشروب مهدئ للمعدة ولضبط نسبة الأحماض بها، ويمكن تحلية المشروب بعسل النحل الطبيعي لمضاعفة التأثير الخاص به.

مشروب جوز الهند:

هو أحد المشروبات الرائعة التي تساهم في خفض نسبة الحموضة ويتميز بطعمه اللذيذ ويحبه الكبار والصغار.

البيكينج باودر والصبار:

يمكن استخدام صودا الخبز أو عصير الصبار لأجل التخلص من الحموضة وكلاهما يعرف بفعاليته التامة في هذا الخصوص.

عرق السوس:

يساعد مشروب عرق السوس الطبيعي في التخلص من حرقة المعدة وتقليل أعراضها، وبعض الأعشاب أيضا مثل: (الكمون، الخردل، البابونج).

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