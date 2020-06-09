الشعر الجاف والمتقصف تعتبر مشكلة من المشاكل التي تحاول العديد من النساء أن يجدوا لها حلّاً جذريّاً، ومشكلة التقصّف تكمن صعوبتها في المظهر غير الصحيّ الذي يبدو عليه الشعر، وعدم القدرة على تصفيفه بشكل يزيد الثقة بالنّفس، خاصّة أنّ العديد من الملاحظات حول ضعف الشعر وتقصفه قد تسبّب إحراجاً يكون الشّخص في غنى عنه.

إن الرعاية الجيدة للشعر واتباع نظام غذائي صحي وتطبيق علاجات طبيعية بانتظام سيجعل شعرك يبدو صحي وجميل،فلا داعي سيدتي الذهاب إلى صالونات التجميل الباهظة الثمن وإنفاق أموالك على منتجات الشعرالمبالغ فيها.

وفي هذا المقال نقدم لكم 10 وصفات طبيعية لعلاج الشعر الجاف والمتقصف نتمنى أن تستفيدوا منها:

1- العلاج بالبيض:

البيض هو مصدر جيد للبروتين والليسيثين، مما يساعد في تعزيز وإصلاح شعرك وإضافة الرطوبة والملمس الحريري إليه، امزجي 3 بيضات مع ملعقتين طعام من زيت الزيتون أو جوز الهند وأضيفي إليها ملعقة من العسل، مزج الخليط جيدًا وتطبقيه على شعرك وفروة رأسك، تغطية الرأس بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفيه مع شامبو خفيف والماء الفاتر. بدلاً من ذلك اخلطي بيضتين مع نصف كوب من اللبن كامل الدسم، وأضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز، امزجي الخليط جيدًا ثم دلكيه على فروة الرأس والشعر وتغطيته بمنشفة أو قبعة الدش واتركيه لمدة نصف ساعة تقريبًا، ثم اشطفيه بشامبو كالمعتاد باستخدام الماء الفاتر.

طريقه أخرى رائعة اخلطي 3 بيضات مع ملعقة طعام من الخل و ملعقة طعام من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، وأضيفي بضع قطرات من الزيت العطري روزماري و طبقي هذا المزيج على الشعر وفروة الرأس، تغطيته وتركه لمدة 20-30 دقيقة، ثم يغسل بشامبو كالمعتاد.

2- العلاج بالزيت الساخن:

الزيت الساخن هو واحد من أفضل العلاجات المنزلية للشعر الجاف، الزيوت الطبيعية مثل جوز الهند والزيتون والخروع واللوز واللانولين أو زيت الذرة هي العلاجات الممتازة لإضافة تألق واستعادة الرطوبة للشعر الجاف والتالف والمتقصف. علاجات الزيوت سوف تغذي وتعزز نمو الشعر الصحي وتجنب كسره ومنع أي مزيد من الضرر.

يمكنك استخدام الزيوت المذكورة وحدها، أو إعداد خلطات خاصة بك من الزيوت المختلفة. للحصول على نتائج أفضل، إضافة بضع قطرات من زيت الخزامى، أو إكليل الجبل، الليمون، البابونج، البتولا، الجزر. قومي بتسخين 4 ملاعق كبيرة من الزيت على درجة حرارة منخفضة، حتى يصبح دافئ لكن ليس حار جدًا، دليكي الزيت على الشعر وفروة الرأس، مع التأكد من تغطية شعرك بقبعة دش ثم لفه بمنشفه ساخنة.

3- العلاج بالأفوكادو والموز:

الأفوكادو يحتوي على العناصر الغذائية التي من شأنها تغذية وترطيب شعرك مما يجعله صحي وقوي، الموز يمنع التقصف ويلطف ويحسن مرونة شعرك. مما يجعل مزيج الأفوكادو والموزعلاج مثالي للشعر المتقصف والجاف. قومي بهرس الموز والأفوكادو معا، وأضيفي إليها نصف ملعقة كبيرة من زيت اللوز، تدليك المزيج على فروة الرأسك وعلى كامل شعرك وقومي بتغطية بقبعة دش واتركيه لمدة 30 دقيقة الى ساعة، ثم اشطفيه جيدا بالماء الفاتر.

4- العسل:

العسل علاج منزلي ممتاز للشعر الجاف، لديه القدرة على تغذية الشعر، مما يضيف إليه ليونة و لمعة جميلة. قومي بتطبيق نصف كوب من العسل على الشعر بلطف. تدليك فروة الرأس والشعر وتغطيته بقبعة دش، ويترك لمدة 20 إلى 30 دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر. إذا كان شعرك جاف للغاية وتالف، يمكنك إضافة الأفوكادو أو ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو صفار البيض إلى العسل للحصول على نتيجة فعالة. طريقه جيدة أخرى هي مزج بعض العسل مع الشامبو العادي الخاص بك.

5- الجيلاتين:

الجيلاتين يحتوي على مصدر ممتاز من البروتين مما يجعله مهم جدًا في علاج الشعرالمتقصف والجاف.كما أنه يعيد الرطوبة إلى الشعر مما يجعله مثالي لتحفيز نمو الشعر القوي وصحي. اخلطي ملعقة كبيرة من الجيلاتين مع كوب من الماء الدافئ وحريكيه حتى يذوب تماما وأضيفي إليه ملعقة كبيرة من الخل وبضع قطرات من زيت اللافندرأو إكليل الجبل أو الليمون اخلطي المكونات جيدا وضعي الخليط على شعرك وفروة رأسك و اتركيه لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

6- الزيوت العطرية للشعر الدهني:

الأسباب الرئيسية للشعر الجاف هو عدم وجود الرطوبة. بعض الزيوت الأساسية لديها القدرة على تحفيز الغدد الدهنية في فروة الرأس. وبالتالي، تساهم في الحد من جفاف وإعطاء توهج وجمال للشعر. بعض من أفضل الزيوت الأساسية للشعر الجاف : الخزامى، وإكليل الجبل والليمون والبابونج، والمسك وخشب الصندل وخشب البتولا، البقدونس، والجزر. قومي بمزج 4 قطرات من أي من هذه الزيوت العطرية مع من زيت جنين القمح أو جوز الهند، اللوز، الخروع، السمسم أو زيت الأفوكادو. افركي الخليط بلطف على فروة الرأس والشعر مع حركات دائرية صغيرة، وذلك باستخدام أطراف أصابعك لمدة 10دقائق على الأقل ثم تغطية شعرك مع قبعة الدش واتركي العلاج لمدة ساعة أو طوال الليل للحصول على أفضل النتائج.

7- العلاج بالزيوت النباتية:

الزيوت النباتية ممتازة وليس لها أي أثار جانبية. زيت الزيتون وزيت الجوجوبا وزيت اللوز الحلو كلها رائعة للشعر التالف. إذا كان شعرك سميكًا وثقيلاً، زيت جوز الهند يعمل بشكل جيد. بللي شعرك وطبقي كمية صغيرة من الزيت النباتي على شعرك ثم تغطيته بقبعة دش ومنشفة دافئة لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفيه جيدًا بشامبو.

8- خل التفاح:

خل التفاح هو مكيف رائع و يترك شعرك نظيف وناعم ولامع ورطب، يزيل تراكم الشامبو المتبقي ومنتجات الشعر الأخرى، مثل البخاخات. الخل يساعد على إعادة توازن درجة الحموضة الطبيعية في فروة الرأس ومنع الحكة والقشرة، الذي يحدث في كثير من الأحيان في ظل ظروف جفاف فروة الرأس. امزجي نصف كوب من خل التفاح مع كوب من الماء وتطبيقه على شعرك بعد غسله لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه جيدا للحصول على تألق اضافي لشعرك.

9- الزبدة:

الزبدة ممتازة في علاج الشعر الجاف والهش وإضافة التألق واللمعان إليه. دلكي الزبدة على الشعر الجاف وتغطيته بقبعة دش لمدة نصف ساعة، ثم يشطف بشامبو كالمعتاد.

10- شطف مع الشاي:

لإعطاء اللمعان الطبيعي للشعر الجاف، استخدمي الشاي الطازج لشطف النهائي بعد الشامبو العادي. الشاي يمكن أن يفتح لون الشعر، لذلك تأكدي من استخدام الشاي الذي يعمل مع لون شعرك.

أسباب جفاف الشعر

- استخدام مستحضرات غير مطابقة للمواصفات، أو غير ملائمة لطبيعة الشعر.

- تعريض الشعر لفترات طويلة لأشعة الشمس، أو لتيارات الهواء الشديدة، أو لدرجات حرارة منخفضة.

- استخدام مجفف الشعر أو منعم الشعر بشكل دوري، أو ضبطه على درجة حرارة عالية.

- استعمال الشامبو أو الصابون بشكلٍ يومي يؤدي إلى إزالة زيوت الشعر الطبيعية ومن ثم جفاف الشعر.

- كثرة تمشيط الشعر.

- استعمال بعض المواد الكيميائية التي تصيب الشعر بالجفاف وتضر به على المدى الطويل.

- عدم تنوع التغذية خصوصًا الأغذية التي يحتاج إليها الجسم للترطيب، مثل الخضار والفواكه.

- عدم الحصول على الكميات الكافية من الماء يوميًا.

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