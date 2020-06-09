الشاي الأخضر نوع من أنواع المشروبات، ويتميز بالكثير من الخصائص الغذائية والعلاجية نظراً لاحتوائه على العديد من العناصر المهمة جداً للجسم، والمساعدة على تخسيس الوزن.

أما الليمون هو أحد أنواع الفواكه الحمضية التي تتميز بالكثير من الخصائص العلاجية والغذائية؛ نظراً لاحتوائه على الكثير من الفيتامنيات، والمعادن، والألياف الغذائية، والكاروتينات، والزيوت الأساسية، كما يتميز بشكله البيضاوي، وأوراقه الخضراء الباهتة، وتتم زراعته في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، والمناطق شبه الاستوائية.

فوائد الشاي الأخضر والليمون للتنحيف:

- يحرق الدهون في الجسم مما يؤدي لخسارة الوزن.

2- يزيد عمليات الأيض الطبيعية في الجسم، مما يؤدي لزيادة نشاط الجسم وخسارة الوزن.

3- يساعد على تحسين عمليات الهضم، وزيادة سرعة.

4- يحتوي على مادة الكافيين التي تزيد حرق السعرات الحرارية في الجسم، والتي تؤدي إلى زيادة الاحساس بالشبع.

5- يزيد إدرار البول مما يؤدي للتخلص من المياه الزائدة في الجسم.

6- يحتوي على فيتامين C الذي يساعد على حرق الدهون الزائدة في الجسم وتحويلها إلى طاقة.

7- يساعد على زيادة القدرة على ممارسة التمارين الرياضية مما يؤدي لحرق الدهون في الجسم.

طريقة عمل الشاي الأخضر والليمون:

- نقع كميّة من الشاي الأخضر في ماء مغلي.

- ثم إضافة بضع قطرات من الليمون إلى الشاي الأخضر المنقوع.

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