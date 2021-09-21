علاج الكحة عند الاطفال الأسباب وطرق العلاج تعتبر نزلات البرد والكحة أعراض شائعة عند الأطفال الصغار. يساعد التعرض للجراثيم ومكافحتها الأطفال على تطوير جهاز المناعة لديهم. يمكن أن توفر مساعدة طفلك على الشعور بالراحة والتحكم في أعراضه في الحصول على الراحة التي يحتاجها لمساعدته على التعافي.

علاج الكحة عند الاطفال الأسباب وطرق العلاج

الأسباب:

يمكن أن تستمر الكحة المنتظم لمدة تصل إلى أسبوعين. يعود سبب العديد من حالات الكحة إلى فيروسات شائعة لا علاج لها. ما لم تكن الكحة شديدة أو مصحوبة بأعراض خطيرة أخرى، فإن أفضل حل هو توفير تدابير الراحة في المنزل. يجب أن يهدف علاج الكحة إلى إبقاء طفلك رطبًا ومسترخيًا. وليس من المهم محاولة إيقاف الكحة نفسها.

علاج الكحة عند الاطفال الأسباب وطرق العلاج

العلاج حسب عمر الطفل

أجهزة ترطيب الهواء: استخدم فقط المرطب إذا كان مناخك جافًا جدًا. خلاف ذلك ، لن يساعدك كثيراً، وقد يؤدي إلى إنشاء العفن في منزلك. إذا كنت تستخدم جهاز ترطيب، فتأكد من تنظيفه وفقًا للإرشادات لتجنب انتشار العدوى. يجب تجنب استخدام الماء الساخن أو المبخرات لمنع الحروق.

إذا كان طفلك يبلغ من العمر سنة واحدة على الأقل ، يمكنك إعطائه العسل (لكن لا تعطيه لطفل أصغر من عام واحد) ، كما يمكنك خلط العسل بالماء الدافئ أو شاي الأعشاب. اختر شاي عشبي له نكهة حلوة بالفعل لتحقيق أفضل نجاح.

بالنسبة للطفل بعمر سنتين أو أكثر ، يمكنك تجربة وصفة علاج الكحة التالية: قم بغلي حبة إجاص منزوعة البذور ومقطعة مع 4 حبات من اللوز وملعقة صغيرة من العسل الخام ، مع تغطية الماء بالكامل لمدة 10 دقائق. انزع قشر اللوز وتناول الكمثرى واللوز (تقطع إذا كان الطفل أقل من 3 سنوات) وتشرب السوائل المتبقية.

وبشكل عام بالنسبة لنزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي العلوي ، تأكد من حصول طفلك على قسط وافر من الراحة وشرب الكثير من السوائل لأن السوائل تساعد على ترقيق المخاط الذي يساهم في الكحة. يمكنك أيضًا إعطاء طفلك بخاخ محلول ملحي للأنف أو قطرات لتخفيف الإفرازات وتخفيف المخاط الذي يدخل الحلق.

علاج الكحة عند الاطفال الأسباب وطرق العلاج

الكحة في الليل

يعد سبب الكحة المزعجة في الليلة إلى أن المخاط من الجيوب الأنفية يتسرب إلى الحلق بينما يكون طفلك في وضع أفقي ، مما يؤدي إلى الكحة. يمكن أن يسبب الربو أيضًا الكحة الليلي ، حيث تميل الممرات الهوائية إلى أن تكون أكثر تهيجًا بعد النوم.

اتصل بطبيب الأطفال إذا كان سعال طفلك متقطعًا ويزداد سوءًا في الليل وأثناء ممارسة الرياضة. وقم بأخذه الى الطوارئ إذا كان يعاني من صعوبة في التنفس أو لا يستطيع التحدث أو تناول الطعام أو الشراب.

علاج الكحة عند الاطفال: الأسباب وطرق العلاج

إذا كان طفلك الرضيع يسعل ليلاً ولا يستطيع النوم دون انقطاع ، فإليك بعض الطرق لمساعدة الجميع على الهدوء والحصول على قسط من الراحة:

العسل

وجدت دراسة أجريت عام 2007 أن تناول ملعقة صغيرة من العسل عند النوم يساعد على تخفيف الكحة وتحسين نوم الطفل. يجب تجنب أدوية الكحة التي لا تستلزم وصفة طبية عند الأطفال الصغار. يجب ألا يستهلك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرًا العسل بسبب خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

رفع الرأس

النوم بشكل معتدل قليلاً مع وضع وسادة تحت الرأس والكتفين والظهر يمكن أن يجعل التنفس أسهل للطفل الصغير. حاول وضع وسادة تحت فراش السرير.

البخار

قم بتشغيل دش ساخن في حوض الاستحمام، واجلس مع طفلك قريبا من الحوض لمدة 15 دقيقة. يساعد البخار على تفكيك الاحتقان، مما يسهل التنفس وتخفيف حدة الكحة.

مرطب الهواء بالرذاذ البارد

قم بتشغيل جهاز ترطيب الهواء بالقرب من سرير الطفل. سوف يساعد الهواء البارد الرطب على تنظيف الممرات الهوائية.

شفط المخاط

يمكن لأداة شفط المخاط أن تزيل المخاط إذا لم يتمكن طفلك من التخلص منها لوحده.

المحلول الملحي

قم برش رذاذ من محلول ملحي في كل منخر أثناء النهار لتخفيف المخاط.

فرك القدمين بمرهم فكس VapoRub

لا يوجد دليل على فعالية هذا العلاج المنزلي ، ولكن لا يوجد أي ضرر أيضًا من فرك المرهم على قدمي الطفل تحت زوج من الجوارب.

حساء الدجاج

ربما يكون السبب هو البخار أو السائل المغذي الدافئ، لكن حساء الدجاج يمكن أن يخفف من الكحة والتهاب الحلق.

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