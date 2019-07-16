8 طرق لعلاج برد المعدة

برد المعدة هو عبارة عن إلتهابات تحدث في الأمعاء وفي هذا المقال سنتحدث عن طرق علاج برد المعدة:

1- معالجة الإضطراب العصبي والمشاكل العصبية وتخفيف حدة التوتر والقلق عن طريق إستشارة الطبيب.

2- إذا كان هناك شكوك في حدوث تسمم غذائي يجب الذهاب إلى أقرب مستشفى وإجراؤء الفحوصات اللازمة لمعالجة المرض.

3- الراحة ونوم لأكثر من ثماني ساعات يومياً يخفف من حدة المرض.

4- تناول السوائل وشرب أكثر من ثماني أكواب من الماء لتجنب بعض الآثار أو الأعراض المرضية التي تؤدي إلى الجفاف، أو تناول الشوربة بكل أنواعها، أو مص بعض مكعبات الثلج ، أو شرب بعضا من الصودا.

5- الزنجبيل يعتير مضاد للإلتهاب وتستعمل هذه العشبة لمساعدة الجهاز الهضمي للقيام بوظائفه بشكل سليم ويمنع الغثيان، فيمكن أن نقوم بشرب بعضاً من الشاي المخلوط بالزنجبيل، أو محاولة أكل قطعة صغيرة من الزنجبيل ومضغها لمدة لا تقل عن عشر دقائق للإستفادة من مفعولها الطبي.

6- النعناع من الأشياء التي تكافح إلتهاب البطن، وتخفف من العسر في الجهاز الهضمي ويخفف من مرض القولون العصبي ويمكن شربه مع شاي ليكون أكثر فعالية.

7- البابونج، يغلى القليل من البابونج في الماء لمدة لا تقل عن عشر دقائق ونضعه جانباً ومن ثم شربه على جرعات، فهو يهدأ الأمعاء ويعالج إلتهاب المعدة ويشعر الجسم بالراحة.

8- تناول عشبة اليانسون المغلية أيضاً بالماء نفس البابونج، هذا المشروب يعمل على تهدئة الأعصاب ويقلل من توتر والقلق.

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