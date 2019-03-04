ما سبب جفاف الفم في الليل، وكيف تتغلب عليه؟

يعتبر جفاف الفم أثناء الليل، وخصوصاً عند النوم

يعتبر جفاف الفم أثناء الليل، وخصوصاً عند النوم، مشكلة صحية هامة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. فالنوم هو الفرصة الوحيدة لجسمك لإستعادة نفسه. فالجسم يصلح ويستبدل الخلايا الميتة في كافة أنحاء الجسم اثناء النوم. ولا يمكن الحصول على نوعية جيدة من النوم إذا لم تنام بشكل جيد. على أية حال، العديد من الناس لا يستطيعون النوم في الليل لأنهم يعانون من مشكلة جفاف الفم أثناء النوم. مما يجعلهم يستيقظون في الليل دون القدرة على العودة الى النوم. ولكن ما هو جفاف الفم وكيف نعالجه؟

جفاف الفم الذي يعرف طبيا باسم Xerostomia هو التعبير الطبي للشكوى الشخصية من جفاف الفم بسبب قلة اللعاب.

ويعتقد الباحثون بأن جفاف الفم سببه تضرر الغدد اللعابية. وكما تعرف، فأن لعابك لا يأتي من معدتك بل ينتج عن غدد اللعاب الموجودة في فمك. وتنتج هذه الغدد اللعاب دائما لترطيب الفم. وباللعاب، أنت ستمضغ وتبتلع غذائك بطريقة أسهل. إذا تلفت أو تضررت غدد اللعاب أو اصابها بعض المشاكل وتوقفت عن إنتاج لعاب أكثر، فسوف يصاب الفم بالجفاف. وإذا حدثت المشكلة لفترة طويلة، فأن فمك سيواجه الجفاف الشديد في الليل وفي الصباح وستشعر بأنك لم تشرب منذ أيام.

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تأثير جفاف الفم على صحة الفم.

يمكن أن يسبب جفاف الفم (Xerostomia) مشكلة أثناء نومك ويقودك إلى مشاكل صحية أخرى. إذا لم تستطيع الغدد اللعابية إنتاج اللعاب فأن الأعضاء الأخرى في الفم مثل اللسان، اللثة، وجدران الفم أيضا ستصاب بالجفاف. وإذا جف لسانك، فسوف ينتفخ ويزيد أحمراره. كذلك يمكن أن تحدث به تشققات. وعندما يتصدع لسانك، ستشعر بالألم ولن تكون قادرا على إبتلاع طعامك. (من المؤلم جدا إبتلاع الغذاء مع لسان متصدع). ومع لسان جاف ايضا، لن تتمكن من تذوق الأطعمة المالحة أو المرة أو الحلوة. بل ستذوق طعما واحدا فقط وهو الطعم المعدني المزعج فقط على لسانك. وسيزيد انتشار والبكتيريا السيئة وتتضاعف الامر الذي سيسبب مشاكل في الاسنان ورائحة فم كريهة جدا.

كيف نتفادى ونعالج مشكلة جفاف الفم؟

لتفادي ومعالجة مشكلة جفاف الفم في الليل، يجب أن نعرف الأسباب. وفقا للعديد من الخبراء، جفاف الفم في الليل سببه عوامل مختلفة أهمها العادات غير الصحية مثل شرب الكحول والتدخين. الكحوليات والسكريات تعتبر وجبة شهية للبكتيريا السيئة في الفم التي تتغذى عليها والنتيجة رائحة كريهة. أما الدخان، القطران، والنيكوتين داخل السيجارة فكلها تؤثر على الغدد اللعابية بشكل مباشر. لذا، يوصي الاطباء بالتوقف عن التدخين لأنه يمكن أن يسبب مشكلة جفاف الفم، وغسل الفم جيدا بعد تناول الكحول أو تناول المشروبات الغنية بالسكريات.

ثانياً يمكن أن تحدث مشكلة جفاف الفم بسبب بعض الأمراض الشائعة أيضا مثل مرض السكر، فقر الدم، إلتهاب المفاصل الروماتزمي، النسيان وباركنسن. وتلك الأمراض يمكن أن تتلف الغدة اللعاب وتسبب جفاف الفم في الليل.

ثالثا يمكن أن يسبب الدواء أيضا جفاف الفم في الليل. (هناك أكثر من 400 عقار يمكن أن تسبب جفاف الفم). فالمكونات الكيميائية في بعض الأدوية يمكن أن تخفض وظيفة الغدد اللعابية. ومن هذه الأدوية: مضادات الهستامين، مضادات الآلام، مضادات الكآبة، مخفف الإحتقان، ومرخي العضلة.

أخيرا، يمكن أن يكون السبب مرتبطا بعمر الشخص فالاشخاص الاكبر سنا غالبا ما يصابون بمشكلة جفاف الفم.

نصائح لتجنب مشكلة جفاف الفم:

- اشرب 8 أكواب من الماء يوميا.

- تناول العلكة الخالية من السكر لتحسين انتاج اللعاب.

- استعمل معجون أسنان ومحلول لغسل الفم واللسان وشطف البكتيريا الضارة.

- تناول زيت فيتامين أي. استشر الطبيب قبل تناوله.

- قم بزيارة طبيب الاسنان لتفقد اسنانك واصلاح اي نخر أو مشكلة يمكن أن تسبب الرائحة الكريهة للفم.

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