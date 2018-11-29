يعطي حب الشباب مظهراً غير لائق للبشرة

يعطي حب الشباب مظهراً غير لائق للبشرة وتحبط شخصية الشخص، مما يجعل المصاب به يفقد ثقته بنفسه، ويشعر بالانزعاج، وهنالك الكثير من العلاجات والطرق التي يمكن اتباعها لعلاج حب الشباب في الظهر والصدر.

ولكل من يعاني من هذه المشكلة نقدم لكم 3 خلطات لعلاج حب الشباب في الظهر والصدر:

1- خلطة العسل:

نضع حوالي ملعقة صغيرة من الخميرة في وعاء، ونضيف حوالي نصف ملعقة كبيرة من العسل إليها، وملعقة صغيرة من اللبن، ونخلط المكوّنات جيداً حتى تتجانس، ثمّ نضيف نصف ملعقة صغيرة من الحليب البودرة، ونمزج المكوّنات من جديد، بعد ذلك نضع الخليط على المنطقة، ونتركه لمدّة خمس دقائق، ثمّ نغسلها بالماء، ثمّ ندهنها بالقليل من ماء الورد ليرطبها وينعمها، ونكرر استخدام الخلطة مرة أسبوعياً ليتم ملاحظة الفرق.

2- خلطة قشر البرتقال:

نطحن حوالي ملعقة كبيرة من قشر البرتقال، ثمّ نُجففه، ونضيف ملعقة صغيرة من الماء إليه، ثمّ نخلط المكوّنات جيداً حتى تتجانس، بعد ذلك نضع الخليط على المنطقة، ونتركه لمدّة عشر دقائق، ثمّ نغسل المنطقة بالماء الفاتر، ونكرر استخدام الخلطة مرتين أسبوعياً ليتم الحصول على النتائج المطلوبة.

3- خلطة الليمون والقرفة:

نضع حوالي ملعقة من عصير الليمون في وعاء، ونضيف ملعقة من القرفة المطحونة إليه، ثمّ نخلط المكوّنات جيداً، بعد ذلك نضع الخليط على المنطقة المصابة بالحبوب، وندهنه جيداً، ونتركه لمدّة خمس دقائق، ثمّ نغسلها بالماء الفاتر، حيث تعتبر هذه الخلطة من أكثر الخلطات الفعالة في إزالة حب الشباب وآثاره عن الصدر والظهر.

المزيد:

تخلصي من حب الشباب المتأخر مع هذه الإرشادات البسيطة

هل تعاني من مشكلة حب الشباب.. اليك الحل!!

حب الشباب: الأسباب، الأنواع، طرق العلاج من الدكتورة فريدا طنوس