3 نصائح للتغلب على الخطوط البيضاء في الأظافر

واليوم سنتحدث عن الخطوط البيضاء وأسبابها وطرق العلاج، حيث يسبب البرد الشديد والمستمر ظهور هذه العلامات، إلى جانب أمراض الكلى والكبد، وبالتأكيد نقص الكالسيوم من الأسباب الرئيسة لهذه المشكلة.

ومن الأسباب التي تؤدي إلى ظهور العلامات البيضاء في الأظافر، هي الأنيميا أو فقر الدم، وذلك نتيجة لنقص الحديد في الجسم.

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أهم النصائح للتخلص من هذه المشكلة:

– محاولة تدفئة اليد قدر الإمكان خاصة في الشتاء، ويمكن استخدام القفازات في هذا الغرض، لتجنب تعرض الأظافر للبرد لفترة طويلة.

– اعتمدي على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم، والزنك والحديد، مثل البقوليات، والمكسرات والبيض، لأن هذه الأطعمة تعزز الفيتامينات المطلوبة للأظافر والتي تقويها وتجعل هذه الخطوط البيضاء لا تظهر.

– لو كنتِ تعانين من نقص الكالسيوم أو الحديد، يفضل زيارة الطبيب لوضع خطة علاجية لعلاج هذه المشكلة سريعا وتحت إشراف طبي.